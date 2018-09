Passaporte virtual

00:00 · 21.09.2018

Mesmo fechado para restauração até 2022, o Museu Paulista da Universidade de São Paulo (USP), conhecido como Museu do Ipiranga, continua suas atividades, ao disponibilizar parte de seu acervo para "exibições virtuais".

A plataforma escolhida - já usada pelo Museu e por muitos outros equipamentos - é o Google Arts & Culture, que, em colaboração com instituições culturais, oferece visitas virtuais a galerias e recebe exposições construídas especialmente para esse tipo de mídia.

É o caso da exposição "A Independência do Brasil na tela: Imaginando o grito do Ipiranga", idealizada pelo Museu Paulista e disponível desde o último dia 7, Dia da Independência do Brasil, sem data de término.

A exposição pode ser visitada pelo site artsandculture.Google.Com ou pelo aplicativo, disponível para os sistemas IOS e Android.

Sob curadoria de Paulo César Garcez Marins e montagem de Claudio Rother e Rodrigo Irponi, a exposição online perpassa toda a história e analisa o processo de criação da pintura "Independência ou Morte", realizada por Pedro Américo de Figueiredo e Melo, 66 anos após o grito de D. Pedro I. O artista construiu a cena inspirado em uma batalha, às margens do Rio Ipiranga.

Passeio virtual

A tela (de pintura a óleo) foi encomendada e feita em Florença, Itália e terminada em 1888. Pedro Américo tomou algumas obras europeias como referência e, antes de começar a pintura, fez vários esboços - alguns deles, pertencentes ao Museu, estão presentes na exposição virtual.

"O pintor não tinha a intenção de que essa obra fosse um retrato fiel do momento do grito. Ele pretendia criar uma imagem que lembrasse o passado de forma solene e heroica, segundo padrões seguidos pelos artistas da época", lembra o texto da mostra, adaptado para a plataforma por Solange Lima e Isabela Arruda.

Uma das obras mais famosas do Museu do Ipiranga - que soma um acervo de mais de 450 mil itens, entre objetos, iconografia e documentação textual -, a pintura "Independência ou Morte" pode ser vista com riqueza de detalhes.

Adaptações

A captura da pintura original foi feita com equipamento desenvolvido pela Google, o Art Camera - capaz de registrar imagens em gigapixel (mais de um bilhão de pixels). A câmera especial tira centenas de fotos em close de várias partes da pintura e, após esse processo, une todas as partes formando uma única imagem em ultra-alta resolução.

Para fotografar toda a tela de Pedro Américo foi necessário construir um andaime dentro do museu. Com 4,6 metros de altura e 7,6 de largura, a obra tornou-se a maior fotografada pela Art Camera na plataforma Google Arts e Culture do Brasil.

Além da tela dessa tela, outras mil obras do Museu foram incluídas na plataforma, também el alta resolução. O projeto da Google funciona a partir de parcerias com instituições e equipamentos de diversos países. Além de receber exposições adaptadas para a plataforma, a iniciativa usa a tecnologia do Street View para oferecer visitas dentro dos equipamentos culturais.

No Brasil, além do Museu do Ipiranga, outras 59 instituições (museus, centro culturais e projetos ambientes) disponibilizam parte de seu acervo gratuitamente na plataforma.

Fique por dentro

Outros retratos do grito do Ipiranga

Muitos pensam que a Independência aconteceu realmente como Pedro Américo de Figueiredo e Melo retratou em sua pintura, com Dom Pedro empunhando uma espada ao lado de soldados. Mas o texto da exposição do Museu Paulista da USP alerta: "Quando visualizamos uma imagem, devemos sempre lembrar que ela é fruto de uma construção. No caso da tela 'Independência ou Morte' não é diferente". Ao longo do tempo diversas narrativas foram criadas para o momento do grito dado pelo imperador. "Sessão do Conselho de Estado", da paulista Georgina de Albuquerque (1885-1962), feita em 1922, ano do centenário da Independência, dá foco a Maria Leopoldina. A obra fazia parte do acervo do Museu Histórico Nacional, no Rio de Janeiro. O francês François-René Moreau (1807- 1860) também fez sua versão, intitulada "A Proclamação da Independência". Criada em 1844, traz Dom Pedro I erguendo seu chapéu, com soldados ao fundo, e o povo (crianças, mulheres e homens) festejando ao redor do imperador Encomendado pelo Senado Imperial, o quadro se encontra hoje no Museu Imperial de Petrópolis, Rio de Janeiro.

Mais informações:

Exposição "A Independência do Brasil na tela: Imaginando o grito do Ipiranga", do Museu Paulista da USP. No Google Arts & Culture (artsandculture.google.com)