Passado preservado

00:00 · 07.05.2018

Uma das grandes perguntas que permeiam a humanidade é: de onde viemos? A busca pelas origens levam as pessoas a quererem saber, inicialmente, suas raízes familiares. A conhecida árvore genealógica é o pontapé dessa descoberta.

Atualmente, o maior banco de dados da genealogia mundial é a Family Search, plataforma online que contém registros de vários lugares do globo. Somando-se à plataforma, o Arquivo Público do Ceará, equipamento vinculado à Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult), agora também constará nesse banco de dado.

A proposta foi feita há cerca de um ano, mas para que o projeto pudesse ser realizado segundo os trâmites legais - incluindo a publicação do serviço em Diário Oficial - apenas agora, em 2018, o trabalho entrou em desenvolvimento.

A restauração e digitalização dos documentos está sendo feita há um mês, com uma equipe contratada pela Instituição Family Search. Até o momento, 160 mil documentos passaram pelas mãos dos profissionais.

"Essa parceria é muito interessante. Vai facilitar a vida do usuário do arquivo, sejam eles pesquisadores, que vêm em busca de fontes primárias, ou o cidadão comum, que vem ao local procurando segunda via de certidões e de procurações. Agora com os arquivos disponíveis no meio eletrônico essa busca vai ser agilizada", comenta Márcio Porto, diretor do Arquivo Público do Ceará.

Processo

Os arquivos públicos do Estado estão localizados hoje no Galpão da Refsa, que abriga também a Biblioteca Pública Espaço Estação. No local foi montado um mini-estúdio com várias máquinas fotográficas e computadores.

Os integrantes trabalham como uma linha de produção, onde um grupo é responsável pela higienização e outro, pela digitalização de livros. Nesse processo de higienização, são retirados dos documentos corpos estranhos, como poeira, fezes de roedores e algumas marcas - isso para que haja uma boa qualidade de imagem, que requer definições entre 9 a 20 megabytes.

Todo semana a empresa responsável pela digitalização envia cópias dos arquivos para a sede da instituição, situada na cidade de Salt Lake City, em Utah (EUA). Os dados na Family Search são guardados em um cofre projetado para resistir até a uma guerra nuclear.

A plataforma Family Search já fez esse trabalho em 18 estados do Brasil. Em São Paulo, por exemplo, a digitalização ocorreu nos arquivos público; na Paraíba, em cartórios; e no Rio Grande do Sul, com antigos registros de escravos.

Dados

No Ceará, os arquivos que ficarão na base de dados da plataforma mundial são de documentos do século XIX e XX, época do surgimento dos cartórios. Registros de nascimentos, casamentos, óbitos, testamentos, inventários, escrituras diversas, procurações, registros de imóveis, arrolamentos, processos cíveis e criminais são alguns exemplos.

Os cartórios da Capital e de cidades do Interior também participam desse processo. Márcio Porto explica que os arquivos desses cartórios são documentos enviados pelos mesmos para o Arquivo Público do Estado há alguns anos, procedimento normal feito por todos os cartórios.

"Vai ser um ganho enorme para os pesquisadores das ciências humanas: historiadores, antropólogos e geográficos que queiram estudar o crescimento populacional, migração ou outras questões acadêmicas. Isso vai agilizar muito o atendimento às pessoas e a esse público que demanda essas informações", pontua o diretor do Arquivo Público.

Plataforma

A Family Search foi lançada em 24 de maio de 1999. Chamada antes de Sociedade Genealógica de Utah, a organização é mantida pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias (conhecidos como mórmons) e é a maior fonte de pesquisa desse tipo de dados no mundo.

A plataforma mantém registros e oferece ao público, de forma totalmente gratuita, o acesso a dados genealógicos do mundo inteiro. O site contém fontes de mais de 110 países. A instituição busca agora trabalhar com a digitalização de material em microfilme.

Além da versão original em inglês, o site tem versões traduzidas para outros nove idiomas, incluindo chinês, francês, alemão, coreano, russo e português.

Mais informações:

Arquivo Público Estadual do Ceará.

Localizado na Rua Senador Alencar, 348, Centro.

Plataforma Family Search. www.familysearch.org