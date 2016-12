Partida de duas estrelas

00:00 · 30.12.2016

Numa trágica coincidência, a lenda do cinema Debbie Reynolds morreu aos 84 anos na madrugada desta quarta-feira, 28, após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC). A atriz havia sido internada um dia após a morte de sua filha, Carrie Fisher. Reynolds foi imortalizada no clássico "Cantando na Chuva", de 1952, musical em que estrelou ao lado de Gene Kelly e Donald O'Connor.

Ela havia sido levada ao hospital depois de sofrer um AVC em Los Angeles (EUA), mas não resistiu. "Ela queria estar junto a Carrie", disse o filho Todd Fisher após a notícia da morte da mãe.

Debbie também atuou em "Medo e delírio" (1998), "Será que ele é?" (1997), entre outros. A atriz foi indicada ao Oscar de 1965 por "Inconquistável Molly". Em 2016, a Academia concedeu a ela um prêmio humanitário Jean Hersholt. Ela ganhou ainda uma estrela na Calçada da Fama, em 1997.

A atriz começou a carreira aos 16 anos quando ganhou um concurso de beleza e assinou contrato com a Warner, quando adotou o pseudônimo Debbie Reynolds. O concurso ocorreu em Burbank, no estado americano da Califórnia.

Trajetória

Reynolds nasceu em 1º de abril de 1932, em El Paso, no Texas (EUA) e foi descoberta por um caça-talentos. Em 1950, ela assinou um primeiro contrato com o estúdio MGM e fez sua estreia no mesmo ano com "Vocação Proibida". Dois anos depois ela seria catapultada para a fama com o musical "Cantando na Chuva".

Durante sua carreira, ela atuou ao lado de lendas como Frank Sinatra, Tony Curtis, Donald O'Connor, Fred Astaire e Dick Van Dyke.

A atriz se divorciou do pai de seus filhos, Eddie Fisher, em 1959, quando foi revelado que ele tinha um caso com a também atriz Elizabeth Taylor. Ela se casou mais duas vezes, em 1960 e 1984.

Sua filha Carrie Fisher havia tido um ataque cardíaco durante voo de Londres para os Estados Unidos. Ela chegou a ser internada em Los Angeles e morreu na terça-feira passada (27). Fisher ficou conhecida como a princesa Leia Organa, da saga "Star Wars". A morte de Carrie causou comoção em todo o mundo.

Após a morte da filha, Debbie divulgou comunicado: "Obrigado a todos que abraçaram os dons e talentos da minha amada e incrível filha. Estou grata por seus pensamentos e orações, que agora estão a guiando para sua próxima parada. Com amor, a mãe de Carrie".

A notícia de sua morte pegou de surpresa os profissionais da indústria, apenas um dia após saberem da partida de Carrie Fisher. Entre as aparições mais recentes da amada atriz estavam as do filme "Como Agarrar Meu Ex-Namorado" (2012) e da série de TV "Will & Grace" (1999- 2006).

Repercussão

As mortes de Debbie Reynolds e Carrie Fisher repercutiram não apenas entre os fãs, mas os amigos e colegas de trabalho. "Muito difícil. Debbie se foi para ficar com Carrie. É uma pancada tão devastadora. Ela foi minha 'mãe' por anos e eu a amava muito. Uma lenda", disse Debra Messing, estrela de Will & Grace.

"Debbie Reynolds, uma lenda e minha mãe no cinema. Não consigo acreditar que isso aconteceu um dia depois de Carrie. Meus sentimos para Billie", afirmou Albert Brooks, que fez "Mãe é Mãe" (1996) com Reynolds.

Para Larry King, apresentador de TV, "Debbie Reynolds era classe pura. Ela era amável, talentosa, bela, insubmissível. Eu sinto muito por todos que não tiveram a chance de conhecê-la", escreveu.

A também apresentadora Ellen DeGeneres mandou forças aos familiares das atrizes. "Não posso imaginar pelo quê a família de Carrie Fisher e Debbie Reynolds está passando esta semana. Envio todo o meu amor".

Para alguns amigos mais próximos, as perdas foram particularmente doloridas. Pouco tempo após desabafar sobre a partida de Carrie Fisher, a quem ele chamou de "irmã gêmea espacial" - em referência ao papel de Princesa Leia, que em "Star Wars" era irmã de seu personagem, Luke Skywalker -, Mark Hamill resumiu a perda de Reynolds: "Ano muito cruel".

Outra perda

Acontecimento semelhante ocorreu neste domingo (25), dia de Natal, quando faleceu o filho da atriz Zsa Zsa Gabor, Oliver Prinz von Anhalt, de 45 anos. Ele havia sofrido um grave acidente de moto no mesmo dia da morte de sua mãe, em 18 de dezembro último, permanecendo em coma até então.

Oliver era filho adotivo de Zsa Zsa e seu marido Frederic Prinz von Anhalt, e sofreu o acidente em Los Angeles. A atriz morreu aos 99 anos de idade, após sofrer um ataque do coração. Ela estava em sua mansão de Bel Air, em Los Angeles. (Com informações da Agência Estado).