Parks e Ballot no IMS do Rio

00:00 · 21.02.2018 por Antonio Gonçales Filho - Agência Estado

Imagem feita por Gordon Parks, no Rio de Janeiro, em 1961: garoto chora após ser mordido por um cachorro. Visita rendeu matéria extensa na revista Life

O fotógrafo, poeta, cineasta e compositor norte-americano Gordon Parks (1912-2006) talvez seja mais lembrado por ter dirigido "Shaft" (1971), filme de ação que passou à história por ser um dos primeiros a eleger como protagonista um detetive negro. No entanto, sua carreira como fotógrafo não teve nada de blaxpoitation. Não era o negro o tema central de suas imagens, mas a miséria.

Parks conhecia ambas as condições na pele - ele nasceu na zona rural do Kansas, filho mais novo de uma família de 16 irmãos. Como repórter da revista Life, dez anos antes de "Shaft", esteve no Rio e realizou uma das mais tocantes reportagens publicadas pela revista norte-americana, em 1961. Ela está associada a outra reportagem semelhante, feita em resposta à matéria de Parks pelo fotógrafo franco-brasileiro Henri Ballot (1921-1997), uma encomenda da revista O Cruzeiro.

Ambas as séries integram a exposição "O Caso Flávio", que o Instituto Moreira Salles (IMS) do Rio de Janeiro abriu nesta terça (20), em sua sede na Gávea, com curadoria de Sergio Burgi, coordenador de fotografia do IMS; Amanda Maddox, do J. Paul Getty Museum de Los Angeles; e Paul Roth, do Ryerson Image Centre de Toronto, instituições que organizaram a mostra com a Gordon Parks Foundation de Nova York. A exposição reúne 30 imagens dos dois fotógrafos e fac-símiles das duas reportagens.

Campanha

O nome "O Caso Flávio" refere-se ao garoto que Gordon Parks, então com 49 anos, encontrou na favela da Catacumba, na zona sul carioca, em 1961, Flávio da Silva, na época com 12 anos, raquítico, asmático e com suspeita de tuberculose.

Ao abrir a porta do barraco, Parks encontrou Flávio, visto por ele carregando uma lata d'água na cabeça, cuidando dos sete irmãos menores - o que significava, entre outras obrigações, cozinhar e dar banho em todos com a água que sobrava do arroz, enquanto os pais trabalhavam.

Parks já retratara antes a pobreza no Harlem, em Nova York, e em Porto Rico, mas o que viu na Catacumba era pior. Flávio, segundo o médico do posto de saúde carioca, não chegaria vivo a 1962, considerando seu debilitado estado. Parks voltou a Nova York, a Life publicou uma ampla reportagem e promoveu uma campanha para arrecadar fundos destinados ao garoto. O próprio presidente Kennedy tomou providências para que o menino viajasse para os EUA e fosse levado a um hospital infantil do Colorado.