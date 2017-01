Para olhar além do que é óbvio

00:00 · 21.01.2017 por Diego Benevides- Crítico de cinema

Com previsão de estreia para 2 de fevereiro nos cinemas brasileiros, longa-metragem traz Janelle Monáe, Taraji P. Henson e Octavia Spencer na pele de mulheres que desafiam a segregação racial nos Estados Unidos

Ano passado, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pelo Oscar, foi criticada pela baixa representatividade de indicados negros. Neste ano, filmes que abordam questões raciais estão na reta, como "Fences" e "Estrelas Além do Tempo", além do documentário "O.J. Made in America".

Inspirado na obra de Margot Lee Shetterly e dirigido por Theodore Melfi, "Estrelas Além do Tempo" volta no passado para mostrar a vida de três mulheres negras que trabalham para a Nasa, durante os anos 60. Formadas e inteligentes, elas eram usadas como "computadores humanos" pela companhia.

Por mais inteligentes e capacitadas que fossem, a segregação racial as impedia de ter uma vida sem opressão. Afinal, além de afro-americanas, elas eram mulheres, um pacote completo para fazer dos homens brancos e ricos aparentemente superiores a elas ainda que menos inteligentes.

O roteiro acompanha a ascensão dessas mulheres, especialistas em matemática e engenharia, na Nasa - que estava em competição com os russos pela dominação do espaço e que, posteriormente, levaria o homem até a Lua.

Sentimentos

O principal mérito de "Estrelas Além do Tempo" está nas sutilezas. Naturalmente, a história levanta a bandeira da igualdade entre os povos com certo romantismo, o que poderia fazer deste uma experiência repetitiva. Entretanto, Katherine, Dorothy e Mary são verdadeiras heroínas que brincam com as sensações do público, graças ao roteiro que sabe dosar bom humor e drama.

O filme também faz um ótimo trabalho com as repetições dramáticas, criando uma atmosfera de segregação a todo tempo, desde a presença das placas que indicam o que os negros devem fazer até as humilhações pelas quais as personagens passam.

Esse cansaço natural que vem das repetições causa um incômodo e um sentimento de injustiça. Pior, mostra que, no decorrer do tempo, pouco se aprendeu com essa herança trágica que o racismo deixou na sociedade.

Esse cansaço é balanceado com o leve toque cômico que o elenco traz para a trama. Elas são mulheres instruídas, bonitas, se vestem bem e têm suas rotinas familiares. Elas entendem o mundo onde vivem, mas o grito pela liberdade sempre vem na garganta. É quando o filme conquista de vez a plateia.

Em determinado momento do filme, Taraji P. Henson, que interpreta a protagonista Katherine, quebra o coração do público com um grito que estava engasgado desde o início do filme. A empatia da personagem é imediata, quase caracterizada como uma nerd aos 40 e poucos anos.

Interpretações

Taraji é o principal destaque de "Estrelas Além do Tempo", mas é auxiliada pelas ótimas interpretações de Octavia Spencer e Janelle Monáe. O trio sempre cresce quando está junto e a lealdade entre elas é bonita de se ver na tela.

Ainda que o roteiro tropece ao conectar as histórias individuais das três, deixando algumas esquecidas na projeção durante certo tempo, o longa-metragem é beneficiado com uma áurea de filme de superação e conquista, temas tão simpáticos hoje em dia. Também se mostra atual e necessário não apenas pelo resgate histórico que faz, mas por criticar indiretamente a atual realidade política, social e econômica dos Estados Unidos.

O diretor Theodore Melfi, cuja produção de maior destaque até então era "Um Santo Vizinho" (2014), faz um filme visualmente requintado, mas sem grandes estripulias narrativas, ciente da mensagem que a história carrega.

Ancorado pelas atuações de Taraji e das ótimas Octavia Spencer e Janelle Monáe (a cantora está bastante à vontade como atriz), o cineasta realiza uma obra agradável de se assistir, mesmo dentro de um tema tão cruel.

Independente da cobrança natural que se tem, a indústria cinematográfica precisa falar sobre esses e outros sistemas opressores que ainda não foram abolidos por completo, por isso "Estrelas Além do Tempo" é tão necessário para os dias de hoje.

Não é apenas um filme sobre negros. É, sobretudo, uma obra sobre a força das mulheres através dos tempos e a luta diária que elas passam para serem reconhecidas não pela saia que vestem, mas pelos óculos que usam.