Para exportar dança

00:00 · 22.12.2017 por Iracema Sales - Repórter

Após exibir suas piruetas pelos palcos europeus por 26 anos, o bailarino e coreógrafo cearense Linhares Junior está de volta. E para marcar seu retorno ao universo da dança, paixão que começou ainda na adolescência, em Brasília, materializa mais um sonho.

Trata-se da criação do Karthaz Studio, inaugurado há uma semana, destinado a profissionais da dança cearense, cuja formação vem ganhando impulso nas últimas três décadas. "Sempre trabalhei com produção", revela com entusiasmo Linhares Junior, ao falar sobre o equipamento, localizado próximo ao Centro de Fortaleza.

"Nosso foco são os profissionais que atualmente não têm um lugar para fazer aulas. Um bailarino precisa dançar todo dia", argumenta, explicando que o corpo necessita estar sempre em forma.

Os trabalhos do Karthaz Studio, que ocupa um bucólico sobrado, remontando às construções do Centro do século passado, serão abertos pela residência das artistas Carolina Wiehoff, Claudia Pires e Rosa Primo, cujos processos de criações começam em janeiro de 2018. "Vamos exportar dança", festeja o bailarino, que promete estender o acesso do estúdio a amadores e semi-profissionais.

"Precisamos pensar e fazer dança", convoca, chamando atenção, entre outras manifestações, para as quadrilhas, que devem ser recuperadas como patrimônio. Segundo Linhares, elas devem ser vistas como dança física e não só no aspecto da fantasia - um caminho para levar a dança ao povo.

Corpos

A próxima temporada de residência, marcada para começar em agosto, será mediante convocatória. "A primeira foi convite", justifica Linhares Junior, à frente do equipamento, responsabilidade dividida com seu parceiro, Pascal Claeys, formado em Teatro pela Kleine Academie de Bruxelas, e mestre em Economia na Vrije Universiteit de Bruxelas.

"Sinto falta de dançar", confessa o bailarino, que não descarta a volta aos palcos, sentenciando que qualquer corpo dança, não importa a idade. A ditadura do corpo perfeito, exigência da dança clássica, foi quebrada pela entrada em cena das danças moderna e contemporânea. "É inegável a importância das academias", admite ele.

Apesar de enaltecer a dança cearense, prefere apostar na pluralidade cultural, daí não perder de vista o intercâmbio de companhias mundo afora. "Na maioria das companhias europeias há sempre um brasileiro", assinala, destacando a mistura de nacionalidades.

Preparação

A criação do estúdio, que não tem fins lucrativos, é também uma forma de Linhares Junior compartilhar seus conhecimentos, além de funcionar como preparação para seu retorno aos palcos.

O bailarino se ressente da falta de espaços destinados aos profissionais da dança que estão se formando aqui. A Cidade conta com formação na Vila das Artes, no Porto Iracema das Artes e no curso superior na Universidade Federal do Ceará (UFC). Linhares considera fundamental a existência de espaços destinados a esses profissionais.

"Na Europa, em qualquer cidade é possível encontrar estúdios destinados à dança, sobretudo na Holanda", lembra, enquanto fala sobre o Karthaz. O equipamento nasceu a partir de estrutura de um antigo depósito.

Após passar por reforma e adaptação, virou um estúdio, que prima pela funcionalidade. Respeitando o desenho da planta original da construção, o lugar foi dotado de palco com chão de madeira, seguindo o modelo profissional de caixa preta, iluminação, vestuário, cenário e toda infraestrutura necessária para a realização e apresentação de uma montagem de dança.

O espaço contempla todos os passos da criação. Envolve desde a elaboração da coreografia até o ensaio geral. Assim, Linhares pondera que o Karthaz é um lugar de criação e "mis-en-scène". "Criadores e coreógrafos só têm um dia no teatro" para ver como ficou a obra", aponta, observando que acha pouco tempo.

No âmbito do incentivo à produção, o Karthaz pretende oferecer seis meses de residência a seis coreógrafos, que serão escolhidos mediante convocatória ou edital.

O resultado será a elaboração de seis espetáculos por ano, tendo como destino a circulação em festivais e mostras tanto no Brasil quanto no exterior. O Karthaz se encarregará também da campanha de divulgação do espetáculo, a ser concebida pela Karthaz Cultura. A empresa funciona no mesmo local, sendo dirigida por Linhares Junior e Pascal Claeys.

Qualidade

Sobre os artistas convidados para a primeira residência, o gestor explica: "desde que cheguei, há cinco anos, acompanho o trabalho desses profissionais, que pelo nível de qualidade, os espetáculos podem circular em qualquer palco brasileiro ou do mundo", elogia. A opção por mulheres não foi por acaso, lembrando do retorno ao feminismo atualmente.

Uma observação do bailarino - que após passar por companhias de São Paulo e Rio de Janeiro seguiu para a Europa, aos 18 anos - é sobre a repetição de espetáculos pelos coreógrafos e companhias locais. "O Karthaz chega para facilitar a criação de novos espetáculos", arremata o bailarino, que estudou com Pina Bausch, na Alemanha, e Maurice Béjart, na Bélgica.

O equipamento chega num momento em que a dança cearense investe cada vez mais na formação. "A dança no Ceará está tão desenvolvida quanto em São Paulo e no Rio", constata Linhares Junior, que projetou grande parte de sua carreira na Holanda, onde ganhou título de melhor bailarino.

Mesmo com a carreira consolidada, já que dança desde os 14 anos, Linhares Junior cursou a faculdade de Multimidia e Design, e atualmente divide o tempo entre a dança e a criação de campanhas para projetos culturais. "Quando voltei da Holanda abri essa empresa com o Claeys", reitera, afirmando que ambos os processos exigem pesquisa e concentração.

Público

Outra constatação de Linhares Junior é a existência de público para a linguagem da dança no Ceará, identificando circulação de grupos. "Acho que chegou a hora de as pessoas pagarem para ver dança. É uma forma de valorização do trabalho dos profissionais", instiga.

A dança produzida no Estado é caracterizada pela diversificação. Isto é, mistura elementos clássicos - herança das academias, "que têm os seus méritos", reconhece Linhares Junior -, com manifestações contemporâneas.

O que precisa é investir na profissionalização para que seja possível viver da dança. O que significa que a pessoa vai pagar suas contas e sobreviver com o que ganha na dança. "Faltam espaços, apoio e dinheiro", assegura, mesmo reconhecendo que o cenário da dança melhorou. "Mas é preciso fazer mais", provoca.