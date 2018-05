Para curar o preconceito

00:00 · 01.05.2018 por Roberta Souza - Repórter

Acácio do Nascimento é uma criança que, como muitas - o equivalente a mais de 10% da população brasileira - enfrenta desde cedo o preconceito de uma sociedade que considera a homossexualidade uma doença. Sua história é assustadoramente comum: agressão verbal e física em casa, bullying na escola, "tratamentos" religiosos ou medicinais - todas estas atitudes embasadas numa suporta "verdade" que já foi cientificamente deslegitimada, afinal não há cura para o que não é enfermidade.

A vida deste, que representa a de tantos outros, é contada em um novo trabalho do cartunista, autor e editor de histórias em quadrinhos Mário César dos Santos Oliveira. Com o título "Bendita Cura", a HQ está em campanha de financiamento coletivo via Catarse (https://www.Catarse.Me/bendita_cura_1) até hoje (1/5), mas vai sair impressa nem que seja em menor tiragem, caso a meta de R$ 13 mil não seja alcançada.

Mário já vinha organizando a história em sua cabeça desde 2013, motivado pela polêmica da "cura gay" reacendida naquele ano pelo deputado e pastor evangélico Marcos Feliciano - na época à frente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, ele trazia de volta a discussão do projeto que revogava uma resolução do Conselho Federal de Psicologia (CFP): a proibição dos profissionais da área de atuarem em casos de homossexuais que "desejassem' (ou fossem obrigados a) passar por tratamento devido à orientação sexual.

A questão é que desde 1991 a Organização Mundial da Saúde (OMS) deixou de considerar a homossexualidade como doença, e, com a retomada do projeto de "cura gay", a política brasileira provocaria um retrocesso na conquista deste direito pela população LGBT.

Foi nesse contexto que a HQ "Bendita Cura" se desenvolveu. "Comecei a pesquisar sobre o assunto e me deparei com coisas aterrorizantes. A escrita teve início desde aquela época, mas os desenhos do quadrinho foram só no ano passado", explica Mário.

A pesquisa do quadrinista envolveu inúmeras reportagens, filmes e também alguns relatos de conhecidos que tinham vivido na pele todas as dores de não seguirem um determinado "padrão".

O resultado foi uma construção narrativa extremamente eficaz, com uma mensagem forte (tanto em palavras quanto em imagens), e que permite uma identificação imediata do público representado.

Quadrinho

Dividida em quatro capítulos, a história de Acácio no volume 1 de "Bendita Cura" (sim, porque o autor já tem em mente o volume 2), passa basicamente pela infância e adolescência do personagem, fases de descobertas pessoais e de muita pressão externa.

Mário retrata o deslocamento de padrão nas brincadeiras infantis - Acácio adora brincar de boneca com as meninas e não fica à vontade com os outros meninos; e também no modo de se vestir - o garoto se diverte com o guarda-roupa da mãe.

A reação dos pais ao comportamento "diferenciado" do personagem também é destacada pelo autor. Primeiro, a desarmonia entre os cônjuges, depois as buscas incansáveis por "soluções para o problema", tanto na igreja quanto na medicina.

Sob duras penas, Acácio vai escondendo de si mesmo sua própria identidade, convivendo com a dor da negação do seu eu para ser aceito por sua família e pelo resto da sociedade.

Mário põe o personagem à prova, assim como a vida real faz. E é aí que a história ganha episódios de violência - verbal e física. Os desenhos conseguem transmitir a aflição e a angústia de Acácio, mergulhado num poço social de intolerância.

Publicação

Disponível para a leitura online no Tapas (https://tapas.Io/mariusdioliveira), o quadrinho tem um feedback positivo dos leitores, que comentam cada capítulo publicado na versão pdf.

Deixar o acesso livre foi uma estratégia de Mário para que a ideia fosse difundida com a rapidez e a precisão necessárias. Entre os depoimentos compartilhados, ele destaca um que o comoveu. "Publiquei (a HQ) também em inglês. Daí um brasileiro que mora na Coreia do Sul criou uma conta no Twitter para agradecer porque ele viu a história dele ali", lembra o ilustrador.

A campanha de financiamento coletivo para a publicação impressa no Catarse é outra estratégia de divulgação. "Cada formato é diferente. A versão online e gratuita teoricamente é pra todos terem acesso, mas nem todo mundo tem internet no Brasil. Livraria é outra coisa limitada. Então um coisa soma se soma a outra, alcançando outros públicos por todos os caminhos", observa.

As recompensas para quem contribuir com o Catarse envolvem o livro impresso, postais, ímãs, desenhos e ainda outras publicações de Mário, como "Ciranda da Solidão" (também com temática LGBT, porém focada no amor de casais homoafetivos, e publicada via Catarse), "Púrpura" e "Não existem super-heróis da vida real".

Com o valor adquirido até então (apenas 37% da meta total de 13 mil), o autor acredita que consegue imprimir pelo menos 300 exemplares. Para o volume 2, o quadrinista garante que ainda fará mais cinco capítulos para abordar a vida adulta do Acácio, desde a época da faculdade até os dias atuais com ele já próximo dos 60 anos de idade.

"Nesta segunda parte eu vou abordar como ele lida com sua orientação sexual ao longo da vida e como isso afeta seus relacionamentos com amigos, família e também no trabalho. E pretendo mostrar ainda a evolução da sociedade em relação a homossexualidade ao longo das décadas", diz. Mario deve publicar a segunda parte na internet no segundo semestre deste ano. Em 2019, fará novo financiamento coletivo para a publicação impressa.

Além deste trabalho, ele conta com outros dois projetos engatilhados: em um, desenha sobre dependência química; em outro escreve, um triller político que acompanha os bastidores do segundo turno de uma campanha eleitoral.

Toda a produção pode ser acompanhada e adquirida na loja online do site www.masquemario.net.

Mais informações:

Campanha de financiamento coletivo da HQ Bendita Cura. Colabore no site: www.catarse.me/bendita_cura_1

Somente até hoje (1/5).