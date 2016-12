Para conhecer Bárbara de Alencar

00:00 · 31.12.2016

O escritor Gylmar Chaves, que nos últimos 15 anos dedicou-se à pesquisa sobre Bárbara de Alencar, defensora da cidadania no tempo da colônia e da escravidão

A biblioteca é o lugar em que o novo se reencontra (e até mesmo confronta) com o histórico, naquela catarse livro-leitor, mas é possível dizer que Bárbara de Alencar será o primeiro encontro de muitos jovens cearenses com o que há de mais próximo geograficamente da palavra revolução.

Escolas públicas do Ceará estão recebendo o livro "A invenção de Bárbara de Alencar", de Gylmar Chaves, que traz a história da "agitadora", revolucionária pernambucana radicada no Ceará, desde a "Vila do Crato".

Autor de 18 livros, Gylmar dedicou-se, nos últimos 15 anos, à pesquisa sobre Bárbara de Alencar (1760-1832), uma das maiores figuras brasileiras que defendeu a cidadania no tempo da colônia e da escravidão. Ela foi, talvez, a mais consciente personalidade do que era cidadania, numa época em que dominação e maus tratos eram considerados normais. Numa época que se construía clandestinamente as bases do ideário republicano.

Por seu engajamento na Revolução Pernambucana de 1817 (movimento emancipacionista também conhecido como Revolução dos Padres), Bárbara de Alencar esteve detida na Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, forte na capital cearense, sendo considerada a primeira presa política da história do Brasil.

"O contato com os alunos da rede pública de ensino por meio do projeto 'A invenção de Bárbara de Alencar' tem me ensinado muito. Primeiro, percebo a possibilidade da renovação de sonhos, das nossa utopias, pois sinto que se acende uma esperança dentro da maioria desses jovens ao ouvirem a história de Bárbara de Alencar", comemora Gylmar. "Que o ideal dessa mulher em participar ativamente da construção do ideário republicano no Nordeste brasileiro, especialmente na região do Cariri cearense, numa época em que a mulher era proibida de ler, escrever e participar de reuniões políticas, deixe a certeza de lutar, seja em que época for, produz para o futuro melhores tempos", completa.

Distribuição

Neste ano de 2016, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura (MinC) e com apoio da Corpvs e do Banco do Nordeste, Gylmar realizou sessenta palestras intituladas "A Invenção de Bárbara de Alencar" em centros culturais e escolas públicas de Fortaleza, Juazeiro do Norte e Sousa, na Paraíba.

O projeto, que distribuiu gratuitamente o livro infanto-juvenil "A Invenção de Bárbara de Alencar" para alunos das escolas presentes nas palestras, está entregando, também gratuitamente, uma versão do livro para fazer parte do acervo das bibliotecas públicas da escolas do Estado do Ceará.

Este ciclo de palestras antecede as comemorações dos 200 anos da revolução de 1817, em Pernambuco e estados circunvizinhos, da qual Bárbara de Alencar participou juntamente com seus filhos.