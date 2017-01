Para celebrar Messias Holanda

00:00 · 11.01.2017

Símbolo da cultura local, cantor ganha ajuda dos amigos e fãs ( Foto: Marília Camelo (13/01/2012) )

Com toda uma vida dedicada às tradições do forró, o cantor Messias Holanda chega aos 75 anos de idade e passa por um momento difícil. Em setembro de 2016, o artista sofreu um acidente em sua residência que o afastou completamente dos palcos. Além do problema da música local estar temporariamente sem a alegria e a vitalidade deste mestre, os custos da recuperação do artista são outro drama para a família.

Diante da necessidade de uma intensa reabilitação para Messias, cantores, compositores e músicos da cena forrozeira local arregaçaram as mangas e prometem uma noite especial de homenagens e solidariedade. Na próxima quinta-feira (12), às 19h30, no palco do Theatro José de Alencar, acontece o show "Tributo a Messias Holanda".

Além de executar o melhor do som nordestino em tributo ao mestre Messias, toda arrecadação da bilheteria será revestida para colaborar na recuperação médica do querido cantor. A tropa de amigos e participantes reúne verdadeiros bambas do forró brasileiro.

O palco será tomado por Waldonys, Sirano, Adelson Viana, Estrela do Norte, Cacimba de Alúa, Os Moringas, Juruviara e Trio Murici, Freitas Filho e Maestro Sardinha, Eugênio Leandro e Guidomar.

A justa homenagem em vida é marcada pelo dia do aniversário deste ícone da cultura, que no alto de seus 75 anos de idade completa exatos 55 de labuta pelo forró. As apresentações desta quinta-feira buscam um projeto diferenciado, onde a oportunidade de reunir tantos músicos e amigos seja pautada pela força e alegria das canções de Messias Holanda.

Trajetória

Manoel Messias Holanda da Silva nasceu em 1942, em Missão Velha, município localizado a 535 km da Capital. Os destinos deste artista tiveram início como calouro na rádio Iracema. Na emissora alcançou notório sucesso e consegui assinar um contrato que lhe deu a oportunidade de formar o primeiro conjunto e gravar dois discos em 1962.

Com este material debaixo do braço, o cearense resolveu migrar para o Rio de Janeiro. No sudeste, com a dificuldade de emplacar o mesmo sucesso que tinha no Ceará, passou a trabalhar como camelô. Mesmo assim, não largava a paixão pelo fole e cantava como convidado nas rádios.

Em uma dessas oportunidades conheceu o grande sanfoneiro Zé Calixto que o levou para tocar com ele e gravar no seu disco. Messias chegou a ser contratado pela gravadora Philips e neste disco participaram vários artistas como Genival Lacerda, Jackson do Pandeiro, Zé Catraca e o próprio Zé Calixto.

Messias ainda integrou as gravadoras Canta Galo, Copacabana e CBS. Quando o forrozeiro resolveu voltar a Fortaleza se deparou com o sucesso imediato de "Mariá", escrita em parceria com João Gonçalves. Famoso pelas rádios, era convidado para programas na TV Tupi, Clube do Bolinha, Raul Gil e Chacrinha. Em 1981 emplaca a famosa canção "Pra tirar Coco", até hoje uma das músicas mais celebradas nos São João e carnavais do Brasil inteiro.

Com o avanço na mídia de músicas internacionais, Messias voltou a morar em Fortaleza e manteve uma carreira de sucesso tocando no norte e nordeste. Após alguns anos afastado devido a um a acidente, voltou com gás total tocando em festivais e festejos em todo território nacional.

A discografia de Messias possui atualmente: dois discos de 78 rotações, 19 discos mistos, 15 LPs individuais, e 11 CDs, além de diversas coletâneas que contém suas canções no Brasil inteiro.

Nestes 55 anos de carreira alegrou os mais diversos pontos do Brasil com seu carisma e vitalidade. Em 2014, gravou o DVD "Canta e Encanta: Viva Ceará", onde fez a releitura de diversos sucessos como "Mulher de Verdade", "Pra tirar Coco", "Mariá', "Adeus Marina", "Sabiá na Bananeira", "Vendedora de Rapé" e tantos outros. O show dessa quinta-feira vai estar ainda mais luminoso com a presença do cantor. Vida longa e boa recuperação à Messias Holanda.

Mais informações:

Show "Tributo a Messias Holanda", quinta-feira (12), com Waldonys, Sirano, Adelson Viana (e outros artistas ) no Theatro José de Alencar ( R. Liberato Barroso, 525 - Centro)Ingresso: R$10