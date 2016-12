Para bater a mão e o pé com Pinduca

00:00 · 29.12.2016

Conhecido como rei do carimbó, Pinduca ganhou repercussão nacional nos anos 1970, quando sua música viajou o Brasil na voz da carioca Eliana Pittman; agora, coletânea do artista mostra-o às novas gerações

Se a festa promete que vai ter carimbó, tocar Pinduca é indispensável. Aurino Quirino Gonçalves - nome que consta em seu registro de nascimento - foi um dos que contribuiu para a modernização desse ritmo paraense nos anos 1970, alavancou a difusão dele pelo Brasil no período seguinte, e, ainda hoje, assume o compromisso de apresentá-lo às novas gerações.

Em 2016, ele lançou disco em que revive todas as canções clássicas de sua história, com uma repaginada de quem sabe bem que atualizar não significa, nem por um momento, perder a essência.

O atual projeto, produzido por Manoel Cordeiro e Marcel Aredê, está disponível para streaming e de forma física. Selecionado pelo edital Natura Musical 2015, o disco se junta a outros que foram produzidos pelo mesmo selo, dos paraenses Felipe Cordeiro, Lia Sophia, Natália Matos, Arraial da Pavulagem, Dona Onete, Mestre Solano e Sebatião Tapajós.

"No Embalo do Pinduca" tem carimbós, lambadas, siriás, cumbias e camacheras. Tudo diluído em 13 faixas, que na verdade são 17, se levar em conta as "casadinhas". A seleção passeia pelos 35 discos da carreira (este é o 36º), absorvendo grandes momentos do artista e apresentando canções clássicas. Afinal, não existe mapeamento da música paraense que deixe Pinduca, do alto da experiência de seus 79 anos, de fora.

Um dos responsáveis por garantir a instrumentação do ritmo com guitarra, baixo, teclado, bateria e sopros, o rei do carimbó só ganhou repercussão nacional quando a carioca Eliana Pittman foi intérprete de suas canções, lá pelos idos de 1974. Com uma versão de "Sinhá Pureza" no álbum "Tô chegando, já cheguei", o sucesso da cantora foi evidente na época, mas não se estendeu. Quem ganhou notabilidade foi mesmo o paraense, que se fez ouvir Brasil afora atravessando espaço e tempo.

Músicas

Pode-se dizer que o produtor Manoel Cordeiro levou a sério o embalo que vem sugerido no título do disco. Desde a primeira faixa, "Baile Comacheira", percebe-se um andamento mais acelerado, característica também presente em "Sinhá Pureza", carregada de metais e percussão. Esta aliás, vem colada num medley com "Vamos farrear", ambas recuperadas do mítico álbum "Carimbó e Sirimbó no Embalo do Pinduca - Vol. 2", de 1974.

As releituras de "Siriá do Pará" e "Pai Xangô" também são destaque do projeto, especialmente a segunda, que vem transformada com a participação de Felipe Cordeiro à frente das guitarras.

O outro medley, "Garota do Tacacá/Dança do Carimbó", por sua vez, une dois discos, um de 1977 e outro de 1975, numa demonstração de cadência continuada no trabalho do artista.

Por trás de algumas canções escolhidas estão histórias importantes. Algumas fazem referência à intimidade do músico com a lambada - caso de "Sem você nada é bonito", a mais recente do repertório, editada em 1986, no LP Vol.15. Outras mergulham nos intercâmbios realizados pelo artista, como "Cavalo Velho", versão em português para a canção do venezuelano Simón Diaz.

Para encerrar o disco, a escolha de "Marcha do vestibular", marchinha que já embalou muitos universitários por aí, foi bastante apropriada. Afinal, é também com esses mais jovens ouvintes que a música de Pinduca continua atravessando fronteiras e se reinventando todo dia.

Com o início de 2017 batendo à porta, e o carnaval também, resta esperar pelo show!

Disco

No embalo do Pinduca

Pinduca

Natura musical

2016, 13 faixas

Disponível para streaming