Para ampliar o acesso

00:00 · 04.01.2017

Equipamentos específicos para braille - como impressora e suporte para leitura - e novos títulos para acervo estão entre os materiais a serem entregues

De acordo com o censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mais de 6,5 milhões de pessoas no Brasil têm algum tipo de deficiência visual. Desse total, 582 mil são inteiramente cegas. Apesar do alto número, o que se observa nacionalmente - em especial quanto ao consumo literário dos que convivem com a cegueira - é uma situação difícil: apenas 9% das bibliotecas municipais do País possuem estrutura e conteúdo adaptados para esse público.

Visando mudar esse panorama, a Secretaria de Cultura do Estado do Ceará (Secult), em parceria com o Ministério da Cultura (Minc), está entregando, desde dezembro passado, kits do projeto "Modernização e Implementação do Setor Braille nas Bibliotecas Municipais do Ceará".

A ação - que deve continuar durante todo este ano - tem recursos advindos de convênio entre União e governo estadual. A meta é que R$ 2 milhões sejam viabilizados pelo MinC e R$ 500 mil pela Secult, e que, ao todo, 52 cidades e 53 bibliotecas sejam beneficiadas.

Acaraú, Brejo Santo, Deputado Irapuan Pinheiro, Pindoretama e Quixelô foram as cidades que já receberam parte dos equipamentos. Além de impressoras para publicações em braille e suportes específicos para leitura, a lista inclui cadeiras, computadores, mesas redondas, armários, estabilizadores, bebedouro, lixeiras e outros materiais.

Informatização de acervos e capacitações para os servidores das bibliotecas também estão dentro do pacote de medidas do projeto. "Com essas ações, a manutenção dos equipamentos que receberão os kits deve ser continuada, visando preservar o que foi implementado", destaca Aparecida de Lavor, gerente do Sistema de Bibliotecas Públicas do Ceará (SEBP-CE) e integrante da equipe da Biblioteca Pública do Estado, mantida pela Secult.

Formação

Um destaque do projeto é o conjunto de capacitações oferecidas a funcionários das bibliotecas. Esse esforço visa fazer com que o projeto não apenas garanta a instalação dos novos materiais e equipamentos, mas que os mesmos sejam efetivamente bem aproveitados pelos frequentadores com deficiência.

Para isso, o conteúdo a ser trabalhado nas capacitações foi organizado em blocos temáticos, sobre especificidades da leitura em braille, noções e aplicabilidade de conceitos relativos à acessibilidade e reflexões sobre a relevância da democratização do acesso à cultura brasileiro, num total de 40 horas semanais de aulas.

Para dispor de todas essas ações, bibliotecas municipais interessadas devem ser cadastradas (ou realizar seu cadastro) no Sistema Estadual das Bibliotecas Públicas.

Segundo Aparecida, "existem 196 bibliotecas públicas municipais em todo o Estado - mais de 60 ainda não são cadastradas no sistema. É preciso, então, que seus diretores avaliem a importância de viabilizar a estrutura para a sua sede", pontua.

Quanto ao acervo dos equipamentos, a profissional conta que muitos espaços já possuíam publicações voltadas para deficientes visuais. A maioria dos títulos foi doada por instituições como a Fundação Dorina Nowill para Cegos e o Instituto Benjamin Constant - com sede no Rio de Janeiro.

Assim, o que deve haver com o projeto é um casamento entre ações e acervos já disponíveis para a consolidação da leitura em braille e o que vem de novidade nesse campo.

Capital

Em Fortaleza, um equipamento que caminha bem nesse sentido é a Biblioteca Pública Municipal Dolor Barreira, que abriga vasto acervo em braille e recebeu, em dezembro, os equipamentos advindos do projeto.

A diretora Herbênia Gurgel conta que, no momento, estão sendo feitas adaptações para organizar o material recebido. "Estamos realizando ajustes nos acervos e fazendo modificações quanto à estrutura do espaço", explica.

"No entanto, não podemos fornecer uma data prevista para que todo o trabalho finalize devido à mudança de gestão cultural que está acontecendo nesse começo de ano. Dependemos muito dos rumos que os novos dirigentes vão adotar para prosseguirmos com a atividade", afirma.

Quanto ao processo de formação dos bibliotecários também capitaneado pelo projeto, a profissional reforça a necessidade desse tipo de ação - ela mesma já fez um curso de leitura em braille.

"A acessibilidade é uma pauta das mais importantes no cenário de trabalho atual. Então, uma ação como essa - que deverá abranger não só os totalmente cegos, mas também aqueles com baixa visão - com certeza deverá promover maior circulação dessas pessoas nos espaços culturais das cidades beneficiadas".

Prazo

A Biblioteca Pública Espaço Estação é outro equipamento que também já conta com benefícios advindos do projeto. O espaço já havia sido palco de medidas de inclusão de pessoas com deficiência visual - caso da presença em seu acervo, desde 2015, de uma edição especial em braille do romance "O Quinze", clássico da literatura cearense, de Rachel de Queiroz (1910-2003).

No geral, o prazo para entrega de todos os kits ainda é incerto. Apenas com a posse e consolidação das estratégias de trabalho das novas gestões municipais será possível prever quando todos os materiais estarão disponíveis nas respectivas bibliotecas.

Até lá, fica a expectativa para que, com o projeto, o acesso à leitura - em seus mais amplos vieses - seja realmente favorecido.