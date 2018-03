Para além dos estereótipos

00:00 · 21.12.2017 por Iracema Sales - Repórter

Há 25 anos na estrada, a produtora paulista Conspiração, que atua na criação de obras para cinema, televisão e publicidade, lança agora o núcleo Hysteria, plataforma especializada em produção de conteúdo e curadoria feitos por mulheres, que nasce para suprir a lacuna feminina registrada no campo do audiovisual brasileiro.

Inspirada pela mesma lacuna, em 2012 a atriz norte-americana Reese Witherspoon ("Legalmente Loira", "Johnny e June) fundou a Pacific Standard, inicialmente em parceria com a produtora Bruna Papandrea (que deixou a empresa em 2016). A empreitada dispunha-se a oferecer "novas dinâmicas para mulheres nos filmes" e, assim, investiu pesado na compra de materiais - em especial livros. Os filmes "Livre" e "Garota exemplar" foram alguns dos lançamentos da Pacific.

No caso da Hysteria, a novidade para o mercado nacional é a interação com o universo online, mediante a estreia do site (hysteria.Etc.Br) dividido em três ambientes: ler, ver e ouvir. Basta uma rápida visita para o internauta ou curioso compreender a proposta das criadoras. As produções enfocam humor, reportagens, ativismo, entre outras representações do universo feminino, realizados em consonância com o tempo atual. Nada melhor do que a mulher para falar sobre ela, conforme aponta Isabel De Luca, jornalista com duas décadas de carreira, com passagem pela imprensa nacional e internacional, e que agora, arrisca-se na nova empreitada.

Espaço

A criação da Hysteria foi baseada em pesquisa, segundo a qual 87% dos diretores brasileiros são homens, dominação estendida aos setores da publicidade, moda e beleza - campos que interessam diretamente às mulheres. "Mesmo assim os homens lideram", argumenta De Luca, completando que a ideia do coletivo, que apresenta variadas ramificações, é expressar as múltiplas mulheres, consideradas protagonistas desse novo momento do feminismo.

As ativistas de hoje são diferentes daquelas que queimavam sutiãs, nos anos 1960. Essa pluralidade é expressa também nos conteúdos e na própria escolha das atrizes que fazem parte da Hysteria. Nomes consagrados das artes cênicas juntam-se a youtubers, realizadoras negras, brancas e "feministas ocasionais", já que "ninguém precisa ser militante 24 horas", brinca De Luca.

"Estamos interessadas no Nordeste", diz, ressaltando as contribuições de profissionais das regiões Sul e Sudeste. Uma das propostas é perceber que a multiplicidade do feminismo pode ser, também, um negócio, levando-se em consideração a publicidade.

Entre os projetos para 2018 está prevista a realização de um festival de música para mulheres, programado para acontecer em 12 espaços diferentes de São Paulo. "Estamos vivendo uma primavera feminista", admite De Luca, em alusão ao recrudescimento da organização das mulheres, verificada nessa primeira metade do século XXI. No entanto, o avanço desse feminismo, marcado pela pluralidade de vozes, não está sendo refletido nas produções audiovisuais - que muitas vezes "traduzem estereótipos antigos da mulher", pontua De Luca, justificando a criação desse núcleo dentro da Conspiração.

Desde o dia 14 de novembro, o site veicula uma série de programas, ampliando sua atuação, passando a englobar a internet. A proposta é abrir um canal exclusivo para a veiculação, produção e curadoria de narrativas contemporâneas, tendo o olhar feminino na concepção e na realização dos projetos para TV, cinema e publicidade.

Conteúdo

Formada por 12 profissionais a Hysteria conta com colaboração de mais de 500 mulheres espalhadas pelo Brasil. No momento, o coletivo está terminando as filmagens de "Desnude", série dirigida por Carolina Jabor e Anne Guimarães, inspirada em fantasias sensuais de mulheres, que será veiculada pelo canal de TV por assinatura GNT.

Antes, a Hysteria desenvolveu pesquisa sobre sexualidade feminina e constatou que 76% das entrevistadas gostam de assistir a conteúdo e filmes sensuais tendo a mulher como protagonista. O lançamento está previsto para o primeiro semestre de 2018.

Assim, a obra pretende atender diretamente um anseio das mulheres, principalmente aquelas que não se sentem representadas sob a ótica masculina, baseada em modelos ultrapassados. A série contemplará oito episódios, que falam sobre fantasias sensuais de mulheres. "As filmagens terminam agora em dezembro", assinala De Luca.

A sócia esclarece que a Hysteria também investe no mercado de conteúdos para marcas. Ou seja, filmes publicitários que podem ser veiculados em diversas mídias. A intenção é mostrar que "existem muitas mulheres produzindo". "Estamos vigilantes", alerta.

A abrangência da plataforma é ampla, incluindo as aquisições. A primeira, o programa "Curta Mulher", no ar desde 14 de novembro, começando com uma série de 52 curtas-metragens, feitos por realizadoras de várias partes do Brasil. A curadoria, feita ao longo dos últimos cinco, anos leva assinatura de Isabela Mota. Os título serão exibidos todas as sextas-feiras.

Ambientes

Sobre os ambientes do site, o "ver" é dedicado a conteúdos audiovisuais, composto por séries originais, coproduções e aquisições. Entre eles, De Luca cita os programas "Tudo", no qual a atriz Maria Ribeiro discorre sobre temas que vão de casamento à Coreia do Norte; "Alerta de tubarão", em que a cofundadora e curadora do YouPix, Bia Granja, uma das principais especialistas em cultura de internet no Brasil, entrevista influenciadoras especializadas nos mais diversos temas, de finanças a games.

A jovem cineasta Julia Anquier dirige os programas "Estrangeiras", sobre a experiência de mulheres que vivem fora do País, e "1/ 4 Dela", que aborda o quarto de adolescentes, debruçando-se, assim, sobre os anseios e sonhos da geração Z. Um exemplo de coprodução, a segunda temporada da série online "Nosso amor a gente inventa" é apresentada por Sarah Oliveira e dirigida por Vera Egito.

Já o "ler" é dedicado a reportagens, reunindo várias "colunistas flutuantes e uma curadoria de textos pinçados em sites e coletivos de mulheres selecionados em todo o Brasil". Enquanto isso, o "ouvir" disponibiliza playlists e podcasts como "Rascunhos Esquecidos de Uma Caixa Sem Saída", em que atrizes convidadas - Debora Bloch, Mariana Ximenes e Marina Lima, entre outras - leem uma emocionante compilação de e-mails anônimos jamais enviados.