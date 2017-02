Para além do amor

00:00 · 02.02.2017

Fátima Fonseca: artista entrega trabalho que tem muito a contribuir para o repertório nacional

Natural de São Paulo, mas com sangue português incutido nas veias. Tendo como língua-mãe o sotaque nacional, porém bebendo de idiomas como o inglês e o espanhol. Do blues e do jazz entusiasta, sem fugir da brasilidade da bossa-nova.

Fátima Fonseca, cantora e compositora paulistana, transporta toda uma facilidade caleidoscópica de ir transitando entre culturas e sonidos - algo forte de sua personalidade itinerante - para a música, sua música, instrumento maior de afirmação como artista e como mulher. É por meio da arte, inclusive, que ela injeta doses não apenas de delicadeza e docilidade ao cotidiano, mas verdades sobre si mesma e o mundo.

É um saber-conhecer maturado para desaguar em "O Espelho", seu primeiro disco, lançado recentemente pela Ponto4 Digital. Trabalho que congrega um compilado generoso de oito faixas interpretadas - e algumas escritas - na voz forte da artista, capaz de revelar um cancioneiro múltiplo, onde sobra espaço para detalhes, reminiscências coletadas enquanto ela passeia pelo mundo.

Diante da pluralidade de fragmentos de si, a matéria-prima para tudo, no entanto, fica por conta do amor, sentimento maior para Fátima. Em suas palavras, "minha grande intenção com o disco é que ele seja capaz de passar mensagens amorosas, mas com envolvimento, estabelecendo um diálogo mais forte com o ouvinte".

Intenção cumprida: o registro é, de fato, uma bela amostra do quanto a artista tem a contribuir para o repertório nacional, promovendo leituras maiores para algo que - como já anunciava Carlos Drummond de Andrade (1902- 1987) - é "dado de graça, semeado no vento".

Introspecção

Para quem ouve "O Espelho", a impressão é de um registro para ser escutado à noite e, de modo mais específico, à beira-mar. A verve introspectiva impera ao longo de todo o álbum, muito porque Fátima permanece atenta àquilo que deseja que espelhe sua maneira de ser.

Ter "Como um ímã", então, como abre-alas do repertório, respinga no ouvinte a necessidade de contornar o fluxo natural do ouvir, priorizando efetivamente o espelho no qual se vê refletida Fátima: em vez de deter-se a todo o conjunto da música - como é de praxe -, o que favorece o encontro íntimo proposto pela cantora é a aproximação das partes individualizadas da canção, sua letra e seu arranjo.

A música, além de ser interpretada pela artista, também foi escrita por ela em parceria com o pianista, compositor e arranjador David Pasqua, responsável direção musical do projeto. Esse aspecto faz da faixa uma das mais intimistas do conjunto.

Na sequência, "Desde que tú no estás" - cantada em espanhol -, a faixa-título "O Espelho" e "Vamos nessa" (também escrita por Pasqua), descortinam ainda mais o jeito de ser da mulher-artista, revelando as dúvidas e as sensações experimentadas no ato de amar alguém.

Depois de passar pelas agradáveis "Soñando com el mar", "Prazer de apaixonar" e "We've only just begin", o reduto mais solene do disco é "Rio de moinhos", canção que destoa um pouco do restante do repertório não por falar sobre o amor-casal, mas sobre o amor-saudade.

Neste caso, a saudade da mãe de Fátima - natural de Portugal - da terra que lá deixou para vir ao Brasil. Um sentimento que ganha corpo com expressões como "Ai que saudades do povo que lá deixei" e "E sempre a lembrar dos olivais a passar". "Foi a forma que achei de homenageá-la, por isso escolhi a música para ser a última do disco. Talvez para deixar saudade também", poetisa.

Divulgação

Com pré-lançamento realizado ainda em agosto em terras lusas e com grande aclamação por parte do público que conferiu a apresentação, "O Espelho" agora almeja galgar espaço entre o povo brasileiro.

Não à toa, Fátima Fonseca conta que se encontra, no momento, realizando diversos shows nas mais renomadas casas de São Paulo, angariando atenção e reconhecimento por onde passa.

"Creio que o ecletismo fala mais alto nesse quesito, já que não canto apenas em português e exploro ritmos como o jazz, o blues e a bossa-nova. Tem agradado bastante a todos", comemora.

Perguntada sobre quais projetos já estão sendo pensados para este ano, ela destaca que um novo trabalho deve sair até o final de 2017, com a mesma intenção: a de dissecar o amor em seus níveis mais profundos.

Já sobre uma possível passagem pelo Nordeste - em especial por Fortaleza - Fátima diz não descartar a possibilidade de passar por aqui. "Já estive na cidade e é um lugar lindo, com um público muito bom. Não tem como não ter vontade de voltar", brinca.

Realmente, dá para sentir, no timbre ressoante de Fátima, seu intento de continuar peregrinando pelas estradas do mundo. Levando, sobretudo, sua música e seus amores, pilares que sustentam uma vontade de ir sempre além. Além do mero cantar e do mero compôr. Além do amor.

Disco

O Espelho

Fátima Fonseca

Ponto4 Digital

2016, 8 faixas

R$ 22