Panorama da cultura

00:00 · 14.12.2017

Exemplos de senso comum e obscurantismo quanto ao debate sobre os caminhos da arte foram uma constante na agenda midiática de 2017. Diante de um campo de batalha instaurado nos domínios da cultura, artistas e pesquisadores se perguntam sobre as origens destes fenômenos. Somada à incipiente política pública cultural do País, reconhecida pelo estreitamento em investimentos na área, ergue-se um cenário cada vez mais carente de diálogo e amadurecimento do pensamento crítico.

Longe dos aspectos mais genéricos citados acima, arregaçar as mangas e estabelecer um espaço de discussão é a meta pretendida pelo Instituto Dragão do Mar (IDM). Diante dessa provocação, acontece o lançamento da Revista Dragão do Mar. A publicação será apresentada ao público cearense nesta sexta-feira, 15, em festa agendada para às 21h, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC).

Com 120 páginas em sua primeira edição, a revista foi concebida como uma publicação trimestral. A premissa é reunir nomes da cultura brasileira, estrangeira e local. Reunir, assim, o pensamento e observações pontuais sobre o que a cultura no Estado anda reverberando. O lançamento do número 1 acontece na área localizada em frente ao Cinema do Dragão e conta com a presença do sociólogo e ex-ministro da Cultura Juca Ferreira, do cineasta Karim Aïnouz, do ator Silvero Pereira e do artista visual Zé Tarcísio.

Todos eles são personagens que foram destaques em matérias, entrevistas e perfis da Revista do Dragão do Mar. Este primeiro número investe em um rico dossiê sobre a Praia de Iracema, sob o aspecto artístico e cultural, e um importante debate sobre a crise da cultura no Brasil. O acesso ao evento totalmente é gratuito.

"Um dos aspectos fundamentais no processo de institucionalização e formatação de políticas públicas é você ter um espaço de pensamento crítico e discussão. Vivemos uma crise dos cadernos culturais e acho muito importante o fortalecimento das revistas, ter opção de pensamento, textos e ilustrações. Um ponto de debate do que a cultura é capaz de trazer", opina o presidente do Instituto Dragão do Mar, o sociólogo Paulo Linhares.

O gestor avalia que a Revista Dragão do Mar é resultado do amadurecimento do IDM na condição de centro de estabelecimento de uma série de novas políticas e estratégias de economia e da sociedade cearense. "O Dragão do Mar e uma instituição complexa, muito mais do que o senso comum imagina. Temos a Organização Social mais antiga do País e cuidamos de diferentes equipamentos no Ceará. É um centro pensamento sobre cultura", defende o gestor.

Comunicação

Entre os destaques deste primeiro número, está o debate sobre a crise da cultura no Brasil, com opiniões de três atuantes intelectuais nos últimos 20 anos: o sociólogo e ex-ministro da Cultura Juca Ferreira; o diretor do Itaú Cultural, Eduardo Saron; e o diretor do SESC-SP, Danilo Miranda. Além disso, a revista apresenta um dossiê completo sobre o território mítico da cultura cearense, a Praia de Iracema.

Tendo esse eixo temático como farol, a Praia de Iracema é esmiuçada através de artigo da escritora Ana Miranda, sobre como a famosa praia inspira os artistas; ensaio de Bitu Cassundé, curador do Museu de Arte Contemporânea do Ceará (MAC-CE), sobre a carreira do artista Zé Tarcísio, cujo ateliê se encontra na Praia de Iracema; e um perfil sobre o cineasta Karim Aïnouz, falando de suas inspirações e novos trabalhos.

Além de peças jornalísticas e ensaísticas, a revista traz ficção, com a publicação do primeiro capítulo do romance de estreia de Paulo Linhares, "A Última Nação Indígena", ambientado na Praia de Iracema.

Outros pontos presentes nas páginas dão conta de um olhar sobre a música, por Mona Gadelha (Porto Iracema); do teatro, por Fran Teixeira (Teatro Máquina); e da dança, por Joubert Arrais (crítico de dança e professor da Universidade Federal do Cariri), no Ceará, nos últimos quinze anos, também são destaques desta edição inaugural.

Com um total de 2 mil exemplares impressos, a revista contará com circulação nacional e terá distribuição na Livraria Cultura e nas livrarias da Travessa e da Vila. Será veiculada ainda em centros culturais e livrarias da Bahia, do Rio de Janeiro e de São Paulo.

A projeção é que para as próximas edições, segundo Paulo Linhares, o número de exemplares aumente para cinco mil e outros temas como "Cariri", "comida" e "periferias do nordeste" estejam presentes nas futuras páginas da publicação.

Mais informações:

Lançamento da Revista Dragão do Mar, nessa quinta-feira (14), às 21h, no CDMAC (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Gratuito. Contato: (85) 3488.8600