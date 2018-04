Palcos de luta no CDMAC

00:00 · 28.04.2018

O corpo também pode se lançar como agente modificador da realidade. Reflexão pontual, esse caráter norteia uma generosa parte das atrações presentes na Maloca Dragão 2018. Teatro, circo, performance, dança literatura e cultura de rua integram o evento e se fazem atuantes - seja em espaços externos montados no entorno do equipamento ou em palcos já tradicionais do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC).

Até domingo (29), a Maloca também ferve pela força das artes cênicas. Espalhadas pelo o Teatro Dragão do Mar, Oca Maloca, Porto Dragão, Arena Dragão do Mar, Teatro das Marias e Centro de Narrativas Audiovisuais do Porto Iracema das Artes (CENA 15), as montagens são gratuitas e destinadas a diferentes faixas etárias.

Ao todo, 73 apresentações foram agendadas para esta edição. Além de talentos locais, realizadores de Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro, Minas gerais e do Chile se conectam ao evento.

Uma boa leitura dos nomes convidados explica bem o quanto o corpo, por meio destas manifestações, torna-se um estatuto de resistência. O teor político dos dias atuais repercute diretamente em boa parte das dramaturgias que participam da Maloca.

Na última quarta-feira (25), o coletivo carioca Complexo Duplo deu o grito de abertura do festival. Os integrantes destrincharam o álbum "Cabeça Dinossauro" (1986), considerada uma das obras máximas do Titãs. Oito artistas, numa formação semelhante a de uma banda de rock, executam as canções do disco ao mesmo tempo em que cenas e projeções são direcionados ao público. As imagens e situações desenham um painel dos acontecimentos emblemáticos nacionais e mundiais dos anos 1980 e dialogam com as referências do Brasil destes dias.

Às 21h, no Theatro José de Alencar, o Balé Castro Alves (BA) fez com que as batidas do coração mediassem nossas ações e pensamentos. Destaque também na XI Bienal Internacional de Dança do Ceará (2017), este trabalho solidificou-se através das pesquisas do coreógrafo e compositor sul-coreano Jae Duk Kim.

Apropriando-se de elementos percussivos, Kim constrói um cenário poético, onde interessa a interação das culturas afro-brasileira e sul-coreana. As batidas do coração são tomadas como metáfora da percussão primária da vida. A coreografia "LUB DUB", que contém uma performance vocal com músicas do candomblé e da capoeira, "fala do corpo que pulsa, sente, se movimenta, protesta, luta e se comunica", explicam os participantes em texto que apresenta o trabalho.

Solo com texto inédito de Grace Passô, diretora, dramaturga e atriz, "Vaga Carne" expõe a saga de um corpo de mulher com urgência de discurso, à procura de suas identidades e pertencimento. Primeiro espetáculo do projeto "Grãos da Imagem", iniciativa que reúne peças em torno da identidade, este trabalho concluiu o primeiro dia de atividades na Maloca.

Resistência

"Frei Tito Vive" ilumina os 33 anos de labuta do Grupo Formosura de Teatro (CE). A discussão envolve cidade, juventude e o passado sombrio do golpe de 1964, que culminou com a ditadura militar no Brasil (1964- 1985).

Em "Nossos Mortos", novo trabalho do Teatro Máquina, ganham luz as inúmeras histórias dos massacres a movimentos populares, especialmente o Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, no Crato. A montagem sugere como o palco da política está infestado com o cheiro dos cadáveres esquecidos, enquanto o grupo explora a fala, o canto e a ambiência sonora, a partir das sonoridades e memórias fúnebres sertanejas.

Valéria Pinheiro e Cia. Vatá trouxeram "233 A, 720 Khalos", que discute o acúmulo de perdas e sonhos. Neste encontro apaixonado com algumas referências, sobressaem-se as mulheres, em especial Frida Kahlo (1907-1954). "Um corpo fragmentado e cheio de dores, um corpo que demarca todas as trajetórias. Um corpo que parece pedir para parar. Mas, ainda assim, dança!", argumentam os organizadores.

Ontem (27), as ruas no entorno do Dragão do Mar testemunharam as performances "Hater: Posso Ajudar?", de Tatiana Valente & Felipe Damasceno e "Serviçal", de Jefferson Skorupski. A proposta deste último é repensar e debater o lugar do negro na sociedade brasileira. Questiona-se como o Brasil, último país do continente a abolir a escravidão, testemunha ainda hoje a permanente exclusão desta faixa da população na sociedade. Um cenário onde discriminação e segregação se materializam no cotidiano e também nas relações trabalhistas.

"Aquelas - Uma Dieta Para Caber no Mundo", da Manada Teatro, parte de uma construção colaborativa para denunciar as urgências do "ser mulher" na atualidade. Ao reviver a memória de Maria de Bil, santa popular de Várzea Alegre, assassinada no ano de 1926 pelo próprio companheiro, o grupo tece um caráter universal para dialogar sobre as relações sociais e culturais de gênero.

Já o Coletivo Arremate de Teatro destilou "Entre Nós: Buzinas, chicotes e ácidos", perspectiva cênica que criticou a visão construída pela sociedade sobre a mulher. Assuntos como violência doméstica, empoderamento e equidade permeiam o texto.

Continuidade

Hoje, a partir das 19h, o jogo cênico de resistências prossegue na Maloca. Quem abre o dia é Joaquina Carlos, com "Reza de Maria". "Pequeña Ficción Política", do Teatro del Ocaso (CL), traz o personagem Ramiro e toda uma crítica ao sistema carcerário. Impedido de ver outros presos, família, o protagonista vê-se afundado em um caminho sem volta.

Às 22h, outro destaque fica por conta do Barraco da Constância tem!, através de "Marlene: dissecação do Corpo do Espetáculo". No palco do Teatro da Praia, eclodem histórias de dominação sobre a subjetividade, e a figura do artista se estabelece como território de descontruções. Em pauta, o fazer teatral no ocidente é dissecado como um corpo.

No domingo (29) 17h, no Teatro Dragão do Mar, Edivaldo Batista aprofunda a lenda de origem africana que relata história da primeira árvore plantada no mundo - no caso, a "Iroko", que nomeia o espetáculo. O Coletivo Atuantes em Cena participa com "Cardinal". O título referencia uma mulher que abandona seu cotidiano após refletir sobre sua condição humana. Às 19h, o Pavilhão da Magnólia e a Cia. Prisma de Artes encenam "Urubus". Inspirado no texto "O Palácio dos Urubus", de Ricardo Meirelles, o trabalho tece críticas poético-políticas sobre o contemporâneo.

No Teatro Dragão do Mar, 20h, o coletivo baiano Ponto Art divide a forte mensagem de "Entrelinhas". O eixo temático investe nas diversas expressões da violência contra a mulher, através de um diálogo tridimensional entre espaço (interno e externo), tempo (passado e presente) e ideologia (machismo e feminismo).

Ao longo do espetáculo, a proposta dos realizadores é permitir o mergulho nas feridas e cicatrizes da opressão vivida pela mulher. Sob o expediente de um intenso e simbiótico trabalho de corpo, objetos históricos como a máscara de flandres (usada pela escrava Anastácia nas sessões de tortura), o sutiã (peça simbólica da liberdade feminina na década de 60) e o salto alto (símbolo controverso de "independência" da mulher na contemporaneidade) conduzem a narrativa.

Já o Grupo Imagens adentra o universo de "Navalha na Carne", celebrado texto de Plínio Marcos (1935-1999), e relata a condição humana e os sentimentos daqueles que vivem na marginalidade. Aspásia Mariana, por sua vez, costura "Guerreiras", desenvolvido dentro do Laboratório de Dança do Porto Iracema das Artes/2016 e contemplado no Edital de Artes da Secretaria de Cultura de Fortaleza (Secultfor), na categoria montagem.

Programação

Hoje

19h: Joaquina Carlos (CE): Reza de Maria

Rua Viaduto Moreira da Rocha, 140 (Poço da Draga)

19h: Teatro del Ocaso (CL) - Pequeña Ficción Política

Porto Dragão

20h: Teatro Suspenso (CE): Playback

Teatro Dragão do Mar

21h: Rogeane Oliveira - Peça Para Dias de Chuva

Teatro das Marias

22h: Nivea Jorge e Viana Junior (CE): "Solo de Barro Primordia"

Teatro Dragão do Mar

22h: Grupo Ânima (CE) - "O Retorno a Juberlano"

Ruas no entorno do CDMAC

22h: Barraco da Constância tem! (CE) - "Marlene: dissecação do Corpo do Espetáculo"

Teatro da Praia

Dia 29 (Domingo)

17h: Edivaldo Batista (CE) - Iroko

Teatro Dragão do Mar

18h30: Coletivo Atuantes em Cena (CE): Cardinal

Porto Dragão

19h: Pavilhão da Magnólia e Cia. Prisma de Artes (CE) - Urubus

Ruas no entorno do CDMAC

20h: Coletivo Ponto Art (BA) - Entrelinhas

Teatro Dragão do Mar

20h: Grupo Imagens (CE) - Navalha na Carne

Teatro Boca Rica

21h: Aspásia Mariana (CE) - Guerreiras

Porto Dragão

21h: João Paulo Barros (CE) - Viração

Teatro Boca Rica