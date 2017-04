Páginas que emocionam

00:00 · 06.04.2017 por Adriana Martins - Editora assistente

Normalmente, há duas características que se espera de um livro infantil: belas ilustrações e texto e temática adequados à capacidade cognitiva de seu público - de leitura mais fácil, o que não significa, absolutamente, um texto bobo ou vazio.

Não raro, porém, alguns títulos subvertem essa lógica e se tornam produtos interessantes até mesmo para o público adulto - a depender, claro, da sensibilidade do leitor. Regularmente, editoras lançam títulos voltados a crianças que trabalham temas difíceis - como morte, adequação social e solidão -, com ilustrações que nem sempre seguem o padrão "fofinho" e narrativas que desviam das estruturas esperadas.

Há pouco tempo, o mercado brasileiro recebeu dois bons exemplos dessa proposta: o nacional "A menina que organizava" (Peirópolis), de Eve Ferretti e Fabiola Werlang, e o norte-americano "A árvore no quinta - olhando pela janela de Anne Frank", de Jeff Gottesfeld e Peter McCarty (com tradução de Luiz Antonio Aguiar).

Ferretti e Werlang já tinham trabalhado juntas antes, no livro "Moscas e outras memórias". A primeira ilustrou publicações de vários autores, até escrever sua primeira história em 2010, justamente "A menina que organizava". Seis anos depois, o texto virou livro, com colaboração de Werlang.

O mote parece simples: uma garotinha que gosta de tudo arrumado, organizado. Mas, à medida que a história avança, percebemos um exagero crescente nesse comportamento. Objetos sempre alinhados, lençol sempre liso - mesmo depois de uma noite de sono - roupas sempre engomadas, casa sem um grão de poeira, verdadeira fobia de sujeira.

Ora, como viver se o tempo inteiro é dedicado a organizar? E quando não podemos organizar o mundo, essa coisa naturalmente caótica? O que fazer?

A vida da garota - que vira jovem - segue nesse dilema, explorado com delicadeza pelas autoras para abordar aspectos do comportamento humano: solidão, medo, inadequação, estratégias para lidar com a vida, nem sempre fácil.

As ilustrações, por sua vez (assinadas por Ferreti) tomam aquele caminho tão precioso de ser mais que mera repetição das palavras. Não só as acompanham, mas contribuem diretamente para erguer novos significados e leituras.

Todas elas aparecem dentro de molduras de aparência antiga, como se fossem fotografias feitas ao longo da vida da menina, fixadas em paredes com aspecto abandonado - cheias de rasgos, rachaduras e até alguns insetos, em contraste com a mania de limpeza da protagonista.

Como o leitor descobre ao fim do livro, esses elementos visuais sinalizam a escolha das autoras por um desfecho inesperado, que confere à história um tom ainda mais melancólico - sem, no entanto, perder a ternura no trato coma personagem.

Assim, em "A menina que organizava", as autoras sugerem uma observação sobre a própria vida e o que é importante nela - essa nossa efêmera passagem pelo planeta.

Anne Frank

Já "A árvore no quintal" parte de uma história anterior, mundialmente famosa: o relato de uma criança judia escondida dos nazistas com a família durante a II Guerra Mundial - mais conhecido como "O Diário de Anne Frank". Traduzido para dezenas de países, o best seller é o registro dos dois anos que Anne e seus parentes passaram confinados em um espaço anexo a uma fábrica.

Na obra de Gottesfeld e McCartyAnne, porém, a perspectiva não é mais da pequena escritora, mas de uma árvore defronte ao esconderijo. A escolha resulta numa abordagem lúdica, poética e muito delicada. "Quando os aviões roncavam no alto e as bombas sacudiam o anexo, a menina corria para os braços do pai. Ela jamais voltou a sair para o quintal. A árvore não entendia por quê. A guerra tornava-se mais e mais feroz".

Entre invernos e primaveras, flores e folhas secas, a árvore observa as dificuldades da família, permeada por poucos momentos de pequenas felicidade - como a celebração do Hunaka e o primeiro beijo de Anne, com o garoto Peter (filho da família que abrigou os Frank).

Ela, aliás, existiu de verdade: um castanheiro-da-índia, citado por Anne no diário, e sobreviveu 172 anos. Na imaginação de Gottesfeld, que assina o texto, a árvore acompanhou a manhã em que "homens de uniforme cinzento chegaram à fábrica, rasgaram as cortinas e enfiaram as pessoas em carros negros"; e, depois disso, esperou por Anne, que nunca mais voltou.

A história, embora tristíssima, ganha contornos de esperança quando o autor relata o destino da árvore antes de sua morte - várias mudas dela retiradas foram plantadas em diferentes países, e se tornaram pontos de homenagens a Anne Frank e de memória sobre os horrores do nazismo.

Aqui, as ilustrações de McCarty cumprem aquele papel mais tradicional de "traduzir em imagens" o que o texto relata, completando-o com alguns outros elementos, Nesse processo, porém, vale destacar o traço de textura "arenosa", meio seca, minimalista e rico ao mesmo tempo. O tom sépia acentua a impressão de memória e de melancolia.

Dois volumes para se ter na estante, e resgatar vez ou outra - sozinho ou com pequenos leitores.

Livro

A menina que organizava

Eve Ferretti e Fabiola Werlang

Peirópolis

2016, 40 páginas

R$39

A árvore no quintal

Jeff Gottesfeld e Peter McCarty

Record

2017, 40 páginas

R$ 39,90