Os voos do jazz cearense

00:00 · 18.07.2018 por Roberta Souza - Repórter

O grupo Mandacaru Jazz fez sua estreia na Maloca Dragão 2018 e agora viaja para São Paulo e Chile a fim de divulgar o trabalho jazzístico dos instrumentistas cearenses ( Divulgação )

Existem projetos que já nascem grandes, e este é certamente o caso do Mandacaru Jazz, como bem observa o produtor e idealizador, Tauí Castro. Com apenas alguns meses de existência, o grupo estreou no Festival Maloca Dragão, recebeu convite para tocar num festival em Cabo Verde, e vai esta semana para São Paulo (18/07) e Chile (20/07) apresentar um repertório de música autoral com clássicos do jazz, da bossa, do samba e do chorinho.

Convidado pelo Instituto Dragão do Mar (IDM) para pensar uma apresentação instrumental que integrasse a programação da Maloca, Tauí teve a ideia de reunir Carlinhos Patriolino (violão e bandolim), Márcio Resende (flauta e sax), Miquéias dos Santos (contrabaixo), Thiago Almeida (teclados), Vitório Cavalcante (bateria) e Igor Ribeiro(percussão) num só grupo; que conta ainda com a participação vocal de Nayra Costa. E o resultado, como é possível imaginar, foi dos melhores.

"O Mandacaru Jazz surgiu para dar um panorama da cena instrumental do Ceará. Reunimos os maiores nomes, que se destacam, além do virtuosismo, por serem grandes professores para a galera toda. Eles são nossa referência", reconhece Tauí, um dos mais jovens da equipe de trabalho.

Encontros

A estrada percorrida pelos membros do projeto nos últimos anos é bem longa. Carlinhos já passou por Portugal, França e Espanha; Márcio Resende pelos EUA; Miquéias por Bruxelas; Vitório pela Espanha e Igor por Polônia e Bélgica. Thiago Almeida foi ganhador do prêmio revelação do Festival Mimo, em Recife, e Nayra Costa foi finalista do programa The Voice Brasil.

"Eu já trabalhei com a maioria, mas juntar todos num projeto só é super legal. Estamos aprendendo juntos a conviver. Todo mundo coloca sua mão, coração, musicalidade", destaca Carlinhos Patriolino, cujas composições autorais integram a maior parte do repertório do grupo, junto às letras de Márcio Resende e outras canções clássicas do jazz, da bossa, do samba e do chorinho.

"São todas músicas brasileiras com pegadas jazzísticas", adianta Tauí sobre a apresentação, que será diferente em São Paulo (mais instrumental) e no Chile. Lá, a participação de Nayra Costa será mais efetiva nas canções "Vatapá", de Dorival Caymmi, "É luxo só", de João Gilberto, "Agora ou nunca mais", de Ana Mazzotti, e "A ilha", de Djavan.

Difusão

A ida para São Paulo está sendo patrocinada pelo projeto Conexão Dragão do Mar de Música Cearense - uma ação do Porto Dragão, a recém-criada aceleradora de projetos artísticos e produtora de conteúdo do IDM - em parceria com o Sesc São Paulo, que pretende apresentar ao público paulista a nova cena musical do Ceará. De maio a setembro deste ano, 15 artistas apresentam shows dos mais variados gêneros: do instrumental ao rap, passando pelo rock e o pop em diferentes unidades do Sesc SP.

Fernando Catatau, Soledad, Jonnata Doll, Junu acompanhado do sanfoneiro Luizinho Calixto e da cantora Lorena Nunes já passaram pela unidade. Depois do Mandacaru Jazz, em agosto, no Sesc Belezinho, Don L convida, Doinston, Carlos Gallo e Côro MC. Em setembro, será a vez das bandas Projeto Rivera, Selvagens à Procura de Lei e do cantor Daniel Groove.

Financiamento

O apoio que o Mandacaru Jazz vem recebendo do IDM desde a Maloca é reconhecido por Tauí. Afinal, foi por meio do evento que produtores de outros países conheceram o som do grupo, realizando convites para participação no Kriol Jazz Festival, no Cabo Verde - que eles não puderam participar - e agora para o IV Festival Internacional Jazz Valparaíso, no Chile, aonde vão depois de São Paulo.

"Maloca é um festival que realmente abre portas para o mundo, alavanca mesmo. Vamos ter a oportunidade de viajar e agradeço muito ao Dragão por mediar isso", pontua Tauí. O projeto Porto Dragão, segundo o produtor, também vai financiar as passagens dos músicos para fora do País.

Carlinhos Patriolino, que é veterano em turnês internacionais, admira a nova possibilidade e enfatiza o prazer de se fazer o que se gosta em qualquer lugar. "Pra gente que é musico, o que vale é a alegria de tocar. Jazz internacional é legal, mas é igual a fazer aqui. Nosso prazer de tocar noutro país é porque nos sentimos como representantes de alguma coisa", avalia. Na volta ao Brasil, o plano é deixar registrado em um álbum esse encontro. Mas antes, é preciso voar.

Saiba Mais

Turnê Mandacaru Jazz - São Paulo, Brasil

Dia: 18 de julho

Hora: às 21h

Local: Teatro (216 lugares)

Ingressos: R$ 30 (inteira); R$ 15 (meia: estudante, servidor de escola pública, + 60 anos, aposentados e pessoas com deficiência); R$ 9 (credencial plena: trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo matriculado no Sesc e dependentes).

Duração: 60 minutos.

Classificação etária: 12 anos.

Valparaíso, Chile

Dia: 20 de julho

Hora: A partir das 19h30

Local: Teatro Municipal de Valparaíso Gratuito