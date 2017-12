Os riscos da batalha

00:00 · 15.12.2017 por Dellano Rios - Editor de Área

Explicar o sucesso de "Star Wars", em sua dimensão quase religiosa, pede que seja enumerado e esmiuçado um grande número de fatores. Alguns, arquitetados pela equipe que produziu a primeira trilogia (1977- 1983); outros, felizes acidentes. Uma das ideias originais de George Lucas foi criar um produto que, por um lado, trouxesse algo novo aos cinemas; e, por outro, evocasse construções narrativas e tipos de heróis ao estilo que ele via nas matinês, nos anos 1950. A aposta do cineasta norte-americano foi certeira e o estrondoso sucesso de sua criação o permitiu construir um dos impérios mais lucrativos da indústria do entretenimento.

À exceção de seus fãs mais apaixonados, pouca gente toma George Lucas por gênio. Mas pode-se afirmar que poucas pessoas fizeram escolhas tão certeiras no ramo. A de misturar velho e novo, como mostra "Star Wars: Episódio VIII - Os Últimos Jedi", rende novos acertos, em tempos distantes daquele momento em que foi tomada.

Em cartaz desde 0h01 desta quinta-feira, 14, o mais recente filme da franquia mostra que "Star Wars" repousa numa ilha de tranquilidade, entre as águas turbulentas dos blockbusters dos EUA. Deixando a metáfora idílica de lado, o que acontece é que a indústria do cinema nos EUA se acostumou a usar fórmulas para emplacar sucessos massivos. Estas são usadas à exaustão, quando são então substituídas por uma nova. O momento presente, contudo, é um tanto singular: parece que estamos estagnados na moda de filmes de super-heróis, que demonstra sinais de desgaste avançado, mas não se vê sinal de algo "novo" chegando. E com os superpoderosos importados das HQs, os estúdios deram o tiro no próprio pé. A ferida ainda não se mostrou nas bilheterias, mas é uma chaga sangrenta na qualidade das produções. Na ânsia de fazer algo grandioso, chegou-se a um ponto quando parece não haver mais o que destruir.

Ver megalópoles da América do Norte sendo arrasadas virou uma promessa de tédio. Mas como é preciso ir sempre além, para o alto e avante, o resultado são filmes cada vez mais ruidosos, visualmente poluídos e como tramas exíguas. Chegou-se a um padrão semelhante ao dos filmes pornográficos: a história é breve e chega-se rápido às longas cenas explícitas.

"Star Wars" não precisa disso. Os fãs da saga esperam - exigem, talvez seja o verbo exato - uma boa dose de redundância. A combinação de velho e novo, como prescrita por Lucas, com a vantagem de que, agora, o "velho" não é a tradição de matinês, de filmes capa-e-espada que iluminaram a infância do cineasta. O velho, que provê o prazer saudosista dos fãs, é a própria saga de "Star Wars", em sua primeira encarnação.

Não se espera uma explosão maior do que a anterior. O que se deseja é a reaparição de elementos já amados, sejam personagens, lugares ou situações. É como uma banda de rock, de que se exige a manutenção de sua identidade, mas com um percentual de novidade. O desafio, então, é mais o de contar uma boa história e encontrar elementos novos que harmonizem bem com os antigos, sem descaracterizar o clima da saga.

Trevas

"Star Wars: Episódio VIII - Os Últimos Jedi" joga suas fichas, mas o sucesso da empreitada não é completo. O hype em torno do filme já o consagrou, mas com alguma serenidade é difícil dizer que ele é melhor do que "Star Wars: Episódio VII - O Despertar da Força" (2015) ou mesmo do que "Rogue One: Uma História de Star Wars" (2016) - os dois filmes lançados desde que a Disney comprou de George Lucas a marca.

O novo filme mantém vários ingredientes da receita tradicional: muitos personagens, deslocamentos pela galáxia, embates dramáticos no céu e na terra. Mas "Os Últimos Jedi" tem dificuldade em tornar interessantes todos os seus arcos de história (pelo menos na parte em que eles trilham paralelamente, antes de se cruzarem).

A história de Rey, em busca de uma salvação na figura de Luke Skywalker, é não só mais importante, mas também mais bem contada das tramas. Os dois personagens têm química e permitem um mergulho na mística da Força, da tradição dos mestres Jedi.

Em outros arcos, há ações que dão em lugar nenhum. Personagens da nova trilogia e remanescentes da saga clássica são sub-aproveitados, fazendo aparições que não estão à altura de sua importância para o cânone. O diretor Rian Johnson introduz novos personagens, mas deixa outros sem grandes desafios dramáticos. A extensão do filme faz com que, em certos momentos, a trama seja apressada e dê saltos no tempo que parecem esburacar o roteiro. Como se faltasse uma outra cena para conectar esta e aquela.

"Os Últimos Jedi" envereda por um território perigoso: o das piadinhas que são marca registrada dos filmes da Marvel (não à toa, outra propriedade da Disney). Quando a primeira surge na tela, você ri pelo inusitado da situação. Mas aí vem outra e outra e outra: um exército de "sacadas" quase tão vasto quanto as fileiras de stormtroppers. As piadas são disparadas até em cenas dramáticas e tensas. Quem conhece a saga sabe que sempre houve espaço para o cômico (o romance às turras de Han Solo e Leia, os droides R2-D2 e C-3PO; Solo discutindo com Chewbacca).

Quando se distanciou disso, George Lucas levou às telas um dos personagens mais irritantes da saga, o gungan Jar Jar Binks (1999-2005). E nisso há uma lição histórica, para fãs e produtores. Por ocasião do lançamento de "Episódio 1", o discurso não foi hegemônico como o é hoje, de que se trata de um filme ruim. Jogando com uma plateia demasiado a favor, Lucas entregou, naquela ocasião, uma produção ruim atrás da outra. Insistir no clima sitcom espacial é um equívoco que merece ser evitado em "Solo: A Star Wars Story" (previsto para 2018) e "Star Wars: Episódio IX" (com estreia em 2019).

Luz

Apesar de problemas como os mencionados, "Star Wars: Episódio VIII - Os Últimos Jedi" não é um filme ruim. Os fãs da saga, facilmente, vão se divertir assistindo. E até os defeitos devem ser aproveitados, alimentando debates acalorados, online e offline.

E é divertido, importante salientar, porque tem qualidades o suficiente para sê-lo. Na mão da Disney, "Star Wars" consegue ser dotado de alguma ousadia. Ter várias nacionalidades e etnias é uma delas. E, claro, Rey é a protagonista da nova saga. No novo filme, há claramente um esforço para multiplicar a participação feminina, tanto com personagens de relevo como em ações pontuais, figurações que antes seriam predominantemente masculinas (curiosamente, o time dos vilões da Primeira Ordem dá pouco espaço a elas e tem cara de Clube do Bolinha. O que talvez não seja uma coincidência...).

"Os Últimos Jedi" também acerta ao responder questões que estavam no ar - sem prolongar até não poder mais a tensão provocada por elas. Aliás, o filme não apenas responde questões, como as responde de forma corajosa. Ao fazer isso, parece limpar o terreno. As dúvidas que restam agora são importantes e fundamentais, não bobagens como as teorias a respeito de personagens insignificantes, como Capitã Phasma. Como era de se esperar, há cenas de encher os olhos - e arrancar palmas da plateia. De batalhas de sabres de luz à embates entre espaçonaves. E surpresas que até justificam o pavor de alguns dos spoilers.

"Star Wars: Episódio VIII - Os Últimos Jedi" chega aos seus momentos finais de forma imponente e até alivia a rispidez de seu público mais resistente. No fim, cumpre bem seu papel de filme intermediário de uma trilogia: tornar imperdível sua sequência.

Mais informações:

Star Wars: Episódio VIII - Os Últimos Jedi (Star Wars: The Last Jedi, EUA, 2017), de Rian Johnson. Com Adam Driver, Daisy Ridley, Mark Hamill, Carrie Fisher, Andy Serkis e Benicio del Toro. Salas e horários no caderno Zoeira