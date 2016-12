"Os Planos de Maggie" no Cinema de Arte

00:00 · 22.12.2016

Greta Gerwig e Ethan Hawke em cena em "O Plano de Maggie": para a crítica, atuação do elenco evita que deslizes do roteiro comprometam o filme totalmente

Um novo título estreia hoje na programação do Cinema de Arte, projeto abrigado pelo Cinépolis RioMar Papicu. Com Greta Gerwig, Ethan Hawke e Julianne Moore, "O Plano de Maggie" (EUA, 2015), de Rebecca Muller, aborda os desejos femininos numa fase decisiva da vida: a mulher que chega aos 30 anos, solteira.

Em Nova York, a protagonista Maggie (paoel de Gerwig) chega à mencionada idade sem nunca ter tido uma relação superior a seis meses. Numa decisão radical, traça um plano para ter um bebê.

Um amigo a atende com a doação de esperma, mas, mal começa o processo de inseminação artificial, ela inicia um romance com John (interpretado por Hawke), professor casado, que se rejuvenesce longe de sua brilhante, porém dominadora, esposa, a dinamarquesa Georgette (Moore). Ganhador do Traverse City Film Festival-2016, "O Plano de Maggie" é o quinto trabalho da atriz, escritora e cineasta Rebecca Augusta Muller, de 54 anos.

Vencedora de oito prêmios, filha do escritor Arthur Miller e casada com o ator Daniel Day-lewis, suas obras são marcadas pela abordagem social dos problemas da mulher moderna, como comprovam "Angela" (1995), "O Tempo de Cada Um" (2002), "O Mundo de Jack e Rose" (2005) e "A Vida Íntima de Pippa Lee" (2009).

"Karen Rinaldi deu-me esta bela constelação dos três personagens principais e a geometria básica do filme. Foi de seu livro que não estava concluído. Então tive muito espaço para subverter", explica Rebecca sobre o material não publicado que inspirou o longa.

À época de sua estreia, as boas críticas a "O Plano de Maggie" por parte deveram-se mais pelas atuações do que pelo resultado do roteiro na tela.

Apesar de repetirem-se em alguns aspectos - neuróticas, instáveis e, ao mesmo tempo, cativantes -, as personagens de Greta Gerwig nunca deixam de conquistar o público, graças à competência da atriz em conduzi-las. Basta lembrar de sua Frances Ha, no filme que leva seu nome.

Ethan Hawke também foi elogiado ao entregar o típico homem meio culto, um tanto perdido e com algo de canastrão, enquanto Julianne Moore defende bem sua mulher independente e forte.

O deslize, segundo avaliações, ficou por conta da distância entre o roteiro - que se coloca como uma dramédia, ao tentar encarar com toques engraçados as agruras dos relacionamentos e a necessidade de tentarmos controlar nossas vidas - e o resultado final, que não desenvolve esses aspectos como mereciam.

Mais informações:

"O Plano de Maggie" (Maggie's Plan, EUA, 2015), de Rebecca Miller. Com Greta Gerwig, Julianne Moore, Ethan Hawke. Salas e horários no caderno Zoeira