Os efeitos da civilização

00:00 · 07.06.2017 por Iracema Sales - Repórter

Sigmund Freud: o austríaco, criador da psicanálise, foi uma das referências de Zygmunt Bauman. Em troca de ensaios com o psicanalista argentino Gustavo Dessal, o sociólogo polonês relê a obra do mestre, relacionando-a com suas próprias ideias

Um instigante encontro entre a sociologia e a teoria freudiana é o que proporciona o livro "O retorno do pêndulo - sobre a psicanálise e o futuro do mundo líquido". O livro reúne parte da correspondência eletrônica entre o sociólogo polonês Zygmunt Bauman (1925-2017) e o psicanalista argentino Gustavo Dessal. Cada um colabora com quatro ensaios.

Na parte escrita por Bauman, fica explícita a influência da psicanálise em alguns momentos da vasta e variada obra. O leitor fica com a certeza de que o autor, morto no começo deste ano, deixou um vazio no pensamento contemporâneo. Em primeiro lugar, pela coragem de analisar os acontecimentos históricos em tempo real; em segundo, pela inovação tanto na escrita acadêmica - o que causou um certo mal-estar em alguns intelectuais ortodoxos - como na criação de novos conceitos (o de liquidez é um deles).

Convergência

É justamente essa criação de Bauman que funciona como o ponto de convergência do pêndulo, que permeia uma das principais características da condição humana - como buscar o equilíbrio entre o princípio do prazer e o princípio da realidade, tendo como ponto de partida o conceito de civilização.

Por isso, Bauman faz questão de destacar o que o "pai da psicanálise" escreveu há cerca de 80 anos. "Cada indivíduo é virtualmente inimigo da civilização. A civilização é algo que foi imposto por uma minoria a uma maioria a ela contrária".

Não tardou até concluir que grande parte das aflições e os mal-estares psicológicos têm origem "na renúncia a uma considerável porção de liberdade em troca de incremento na segurança". Atualmente, as pessoas experimentam os revezes do questionado "processo civilizador".

Daí Bauman sentenciar que a depressão é hoje a doença psicológica mais comum, tendo como alvo o "precariado", gerado na incerteza existencial. Ansiedade e depressão têm origem no medo, que não está apenas no lado material da sociedade, a exemplo do espaço urbano, canalizado na violência, atingindo também o aspecto subjetivo.

Dessal argumenta que o medo está em nós mesmos, ao afirmar que "ninguém pode se considerar a salvo de si mesmo: estamos sempre ameaçados diante da possibilidade de nossa própria traição", instiga.

Na obra em questão, Bauman faz uso de sua "hermenêutica psicológica" - assim definiu a referência que fazia aos conceitos freudianos nos seus textos. Coube a Dessal dar o arremate final ao diálogo, que passeia, ainda, por temas como liberdade, segurança, vida mediada pelas mídias digitais, terrorismo e imigrantes, sem deixar de lado o mal-estar causado pelas incertezas que ganharam mais força no mundo contemporâneo ou líquido.

Pontilhismo

À luz de suas investigações, Bauman conseguia diferenciar muito bem a fluidez do mundo contemporâneo - no qual tudo ou quase tudo pode ser solucionado com um clique - da solidez que caracterizava a sociedade moderna vivida por Sigmund Freud (1856- 1939).

"As identidades devem ser descartáveis. Nenhuma representação do eu, por mais instantâneo que seja seu êxito, é segura a longo prazo", revela, identificando a existência de uma "geração eletrônica", acusada de gastar muito tempo no mundo virtual.

O comportamento não linear desses jovens é comparado aos quadros dos pintores pontilhistas franceses Georges Seurat, Paul Signac ou Alfred Sisley. Essa percepção pontilhista é dada ao tempo vivido desses jovens, que estão "num estado de emergência perpétua", completa.

A sociedade moderna sólida tinha características próprias pontua Bauman. Era marcada pelo peso que parecia cair nos ombros das pessoas, ao contrário dos jovens do século XXI, que não querem ter suas vidas sob controle, preferindo a corda bamba da incerteza.

O sociólogo atenta para a importância da figura do pai no antigo modelo da sociedade moderna, visto como um dos principais elementos. Sempre atento, o pai substituía ou completava, às vezes, o olho de Deus, originando mais tarde a teoria do "pan óptico", conceito revisitado pelo filósofo francês Michel Foucault (1926-1984).

Atualmente, os pais e instituições seculares, como família e Igreja, são postas em questão, adverte Bauman. "Os banheiros e os dormitórios eram locais onde se concentravam os maiores perigos" na sociedade moderna sólida analisada por Freud. Esses espaços continuam merecendo atenção, mas os pais passaram a ser acusados, sobretudo nos casos de abuso sexual.

Na obra, o autor de "Amor líquido" envereda por tema bastante peculiar a sua produção, a seara religiosa, como faz no penúltimo artigo "Procurando na Atenas moderna uma resposta à antiga pergunta de Jerusalém". Nele, tenta desatar um dos principais nós da condição humana: a obediência que começa ao Deus único e invisível.

A concepção orientava o esboço do desenho "de um mundo monocêntrico, governado por um Deus, o criador onipresente e onipotente das estrelas, mares e montanhas, juiz e salvador de toda a Terra e de toda a humanidade".

Bauman investiga essa relação pontuada por um poder divino, quase absoluto, deixando pouco espaço às pessoas, que deveriam aceitar os preceitos de uma nova ordem, cujos resquícios respingavam não apenas no aspecto social da vida, mas também no espírito.

Ao bom cristão cabia a obediência, como fez Moisés no Monte Sinai, começando assim uma aliança - que, na visão do sociólogo, não deixava poder de escolha às pessoas, representadas pelos hebreus, naquele momento. A promessa era levá-las a Canaã, terra de "leite e mel". A aliança foi fundamentada num misto de obediência e medo. É importante lembrar que o homem tinha medo do desconhecido, ou seja, da natureza e suas manifestações, por isso precisava de proteção de um ser divino, capaz de aplacar oceanos, feras e espíritos do mal.

"De agora em diante, os seres humanos teriam de estar dóceis, submissos e condescendentes - mas também, ao menos em princípio, poderiam fazer alguma coisa para garantir que as horrorosas catástrofes que temiam passassem por eles sem atingi-los, que as bênçãos que ambicionavam chegassem a suas mãos. Agora podiam ter noites livres de pesadelos e cheias de esperança em troca de dias cheios de aquiescência", escreve.

Contrato

O sociólogo lembra que o contrato só comprometia um lado. Ou seja, o Pai ficava isento de qualquer compromisso, cabendo aos filhos, que se encontravam desprotegidos, a obediência. "Mas sem a vulnerabilidade e a incerteza não haveria o medo; e sem o medo não haveria o poder", justifica Bauman, cuja análise ancora-se na história de Jó, que sofreu na pele a mão pesada do Deus onipresente. "Ensina-me, e eu me calarei; e fazei-me entender que errei... Por que me fizeste alvo dos teus dardos? Por que a mim mesmo me tornei pesado?, clamou em tom de interrogação Jó.

Com astúcia, transporta a noção de obediência para o campo da organização política, destacando a condição poderosa e racional do Estado moderno. "Buscavam no Estado liberal constitucional, do qual se esperava que substituísse o dedo caprichoso da divina providência pela mão invisível do mercado, uma precondição alternativa da ordem social que fosse sólida e confiável".

A troca da liberdade pela segurança, embora à primeira vista parecesse vantajosa, não passou de um presente de grego. Conforme Bauman, o mesmo pacote que continha a tão sonhada segurança trazia, de quebra, uma série de males que caracterizam a modernidade - entre outros, solidão, falta de perspectiva e insegurança. "A vulnerabilidade e a incerteza humanas constituem os alicerces de todo poder político. Os poderes reivindicam autoridade e obediência prometendo a seus súditos a proteção efetiva contra esses venenos da condição humana".

Aos poucos, a modernidade foi mostrando suas diversas facetas, desmontando a sensação de segurança que embalou a sociedade durante muito tempo. As pessoas firmavam compromissos e faziam projetos a longo prazo - casamentos, relações sociais e afetivas eram para sempre.

O próprio Estado, antes considerado um guarda-chuva, no contexto da nova ordem econômica encolhe-se cada vez mais, abandonando as pessoas, em especial aquelas consideradas "lixo humano", por terem se tornando uma espécie de excedente.

"Instituições do Estado de bem-estar social são aos poucos desmanteladas e eliminadas, enquanto restrições antes impostas às atividades comerciais e ao livre jogo da competição de mercado e suas terríveis consequências são removidas uma a uma. As funções protetoras do Estado são reduzidas para abarcar uma pequena minoria composta de pessoas inválidas e incapazes de obter emprego".

No meio desse caldeirão da modernidade líquida, eis que surgem novas questões - como o terrorismo, cujo recrudescimento tem como marco o 11 de setembro de 2001. Além dos imigrantes, vistos como forasteiros e responsáveis pela criminalidade no Velho Mundo - que, aliás, continua alimentando valores do projeto moderno, pautado na limpeza étnica e tons hitleristas.

Intermediação

Ao estudioso argentino coube comentar e identificar elementos dos conceitos de Freud na obra de Bauman, resumido no termo "líquido", que perpassa parte de sua obra - a exemplo do livro "Amor líquido", quando transporta essa condição de incerteza e vulnerabilidade para o campo dos sentimentos amorosos.

Outra publicação que serve de pista para a aproximação da sociologia de Bauman com Freud é "O mal-estar da pós-modernidade", que chega ao Brasil na segunda metade da década de 1990.