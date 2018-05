Os desejos de Almodóvar

00:00 · 08.05.2018 por Roberta Souza - Repórter

Antonio Bandeiras, um dos atores favoritos de Pedro Almodóvar, na incursão do cineasta espanhol pelo terror - "A Pele que Habito" (2011)

Parte significativa da obra do cineasta espanhol Pedro Almodóvar será exibida a preços populares na Caixa Cultural Fortaleza, a partir desta terça-feira (8). A mostra "El Deseo - O Apaixonante Cinema de Pedro Almodóvar" segue até o dia 13 e conta com 22 filmes, incluindo todos os longas-metragens do diretor, e dois documentários sobre sua vida e obra.

A curadoria é da especialista na obra do diretor Silvia Oroz e do jornalista Breno Lira Gomes, que desde 2011 circulam com o material por diferentes cidades brasileiras, tais como Rio de Janeiro, Brasília (duas vezes), Curitiba, Recife e Belo Horizonte. A proximidade entre os curadores se deu exatamente pela afinidade em comum com o trabalho de Almodóvar, ressaltada na parceria frutífera dos últimos sete anos.

Desde o título da mostra, conhece-se a proposta central do cineasta. "A gente vê na obra dele não só o desejo carnal, de qualquer pessoa para qualquer pessoa, mas um desejo dos personagens de viver intensamente aquele momento, sem medo de nada, de enfrentar o mundo, de vencer, de forma que se possa crescer sem barreiras", observa Breno Lira Gomes.



"Fale com ela" (2002): um filme cheio de reviravoltas, que conta com participação do baiano Caetano Veloso, que aparece cantando em cena

Levando esse aspecto em consideração, pela primeira vez, os filmes estão distribuídos por seis dias temáticos: "Viva a Movida!", "A Vida é um Melodrama", "O Passado Nunca Morre", "A Maluquice da Vida", "O Desejo acima de Tudo" e "Amor de Mãe" - caindo este exatamente no segundo domingo de maio, por pura coincidência. Segundo o curador, nas mostras anteriores, prezavam-se os aspectos cronológicos, mas a nova distribuição veio a calhar.

Temas

"No primeiro dia da mostra, nós temos os dois primeiros filmes dele, que têm muito a ver com aquele momento que a Espanha estava vivendo, de abertura, com a morte de Franco e uma efervescência cultural grande", começa a descrever o curador em referência a "Pepi, Luci, Bom e outras garotas de montão" (1980) e "Labirinto de Paixões" (1982).

No segundo dia, estão quatro produções que escancaram a paixão do cineasta pelo melodrama. "Nestes ele não segurou a mão pra fazer o público se emocionar e não ter vergonha de se emocionar", relata Breno. "Fale com ela" (2002), aclamado internacionalmente pela crítica e pelo público é um destaque da sessão.



Em "Volver" (2006), um drama familiar que envereda por questões do feminino, foi protagonizado por Penélope Cruz e pela musa de Almodóvar, Carmen Maura

Já na quinta-feira é a vez dos filmes em que Almodóvar trabalha com acontecimentos anteriores a vida dos protagonistas e que vão interferir no presente deles. "Carne Trêmula" (1997), longa que começa a marcar a sua maturidade artística e também o primeiro do diretor com participação de Penélope Cruz, uma de suas atrizes preferidas, será exibido neste dia.

Na sexta, é a vez das comédias. "Em 'Os Amantes Passageiros' (2013), ele retoma esse tipo de filme depois de investir muito em drama. 'Mulheres à beira de um ataque de nervos', por exemplo, que em 2018 está completando 30 anos, brinca bastante com o gênero da comédia de situação que o cinema americano fazia de 1940 a 1950", identifica Breno.

"No sábado, temos filmes que apelam mais para a questão do desejo à flor da pele, e no domingo das mães, coincidentemente, as mães são as personagens mais importantes das tramas", reforça, lembrando "Tudo sobre minha mãe" (1999) e "Julieta" (2016).

Debate

Além da exibição dos filmes, o evento ainda contará com um debate logo mais na abertura, às 19h15 entre os organizadores da mostra, com a presença de dois convidados locais - Dênis Lacerda (do coletivo de artes cênicas As Travestidas) e a realizadora audiovisual Janaína Marques; e uma master class sobre as nuances da obra do artista, ministrada pela curadora Silvia Oroz.

Sobre o debate desta terça, Breno guarda boas expectativas. "Vai ser interessante porque tem gente que critica a forma como ele apresenta a travesti, a trans nos seus filmes, mas ele é o primeiro a mostrar essa personagem de uma forma mais humana, sem ser criminosa. E aí vamos ter o Denis, que vem de um grupo teatral que dialoga muito com o Almodóvar no começo da carreira, para falar sobre isso", observa o curador. "Creio que algumas pessoas vão pro debate só para pontuar algumas críticas e o diálogo vai ser muito produtivo".

Já sobre o masterclass, o curador acredita ser um espaço de desconstrução de preconceitos e estereótipos em relação ao melodrama. "A Sílvia vai falar da relação dele com o melodrama, que de forma alguma é um gênero ruim ou torna um filme menor do que outro. Os filmes considerados melodramas tem todo um apuro estético, um cuidado com roteiro, tudo que está ali é justificado, não está ali só pra te emocionar", defende.

Os espectadores poderão adquirir ainda um catálogo especial de 248 páginas, com artigos sobre os filmes de Pedro Almodóvar e entrevistas exclusivas com Antonio Banderas, Julieta Serrano, Cecilia Roth, Javier Cámara e Carmen Maura (esta última com exclusividade para Fortaleza).

O material também traz informações sobre a filmografia completa do cineasta, artigos relacionados aos temas tratados nos filmes e depoimentos de fãs brasileiros, como Fernanda Montenegro, Cacá Diegues, Rogéria, Dira Paes, entre outros convidados.

Virão para a capital cearense cerca de 400 exemplares. Os interessados conseguirão o catálogo apresentando dois ingressos que comprovem a participação na mostra.

Programação

Terça-feira (8)

Viva a Movida!

14h30 - Pepi, Luci, Bom e outras garotas de montão (1980) - 1h20. 18 anos

16h10 - Labirinto de paixões (1982) - 1h40. 18 anos

18h10 - Tudo sobre o desejo - O apaixonante cinema de Pedro Almodóvar (2001), documentário de Nick Cory Wright - 49 m - 10 anos

19h15 - Debate "O cinema de Pedro Almodóvar", com Silvia Oroz, Janaína Marques e Denis Lacerda (Entrada franca, mediante distribuição de senhas a partir das 16h)

Quarta-feira (9)

A vida é um melodrama

13h30 - Que fiz eu para merecer isto? (1984) - 1h42. 14 anos

15h30 - Abraços partidos (2009) - 2h09. 14 anos

18h - A flor do meu segredo (1995) - 1h42 . 14 anos

20h - Fale com ela (2002) - 1h52. 14 anos

Quinta-feira (10)

O passado nunca morre

14h30 - Má educação (2004) - 1h45 . 18 anos

16h30 - Carne trêmula (1997) - 1h39. 18 anos

18h30 - De salto alto (1991) - 1h53. 16 anos

Sexta-feira (11)

A maluquice da vida

14h - Amantes passageiros (2013) - 1h31. 16 anos

15h50 - Maus hábitos (1983) - 1h55.18 anos

18h - Kika (1993) - 1h52. 14 anos

20h15 - Mulheres à beira de um ataque de nervos (1988) - 1h35. 12 anos

Sábado (12)

O desejo acima de tudo

10h - Masterclass "Pedro Almodóvar e o melodrama", com a curadora Silvia Oroz. 18 anos (Entrada franca, mediante distribuição de senhas a partir das 10h. Vagas limitadas. Um certificado será enviado por e-mail para os participantes)

14h - Matador (1986) - 1h36. 18 anos

16h - A pele que habito (2011) - 2h13. 16 anos

18h30 - Ata-me! (1990) - 1h41. 18 anos

20h30 - A lei do desejo (1987) - 1h40. 16 anos

Domingo (13)

Amor de Mãe

14h - Volver (2006) - 2h01. 14 anos

16h15 - Julieta (2016) - 1h39. 14 anos

18h15 - Filmes que marcaram época - Tudo sobre minha mãe (2013), documentário de Antoine de Gaudemar - 52 min. 10 anos

19h30 - Tudo sobre minha mãe (1999) - 1h40. 14 anos

Mais informações:

Mostra "El Deseo - O Apaixonante Cinema de Pedro Almodóvar". De 8 a 13 de maio, na Caixa Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287, Praia de Iracema). Ingressos: R$ 4 (inteira) e R$ 2(meia).

Contato: (85) 3453.2770