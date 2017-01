Os desafios anuais do desfile das agremiações

00:00 · 14.01.2017

É certo que para garantir o desfile de um grupo na Av. Domingos Olímpio há muito esforço por trás; uma dedicação, aliás, que começa poucos dias após o fim do Carnaval. Brincantes esbarram em cronogramas de editais apertados - e poucas vezes cumpridos -, mas resistem na construção de uma festa que desde 1999 toma conta daquela avenida no período momino.

Para 2017, já foram divulgados os editais das secretarias de cultura estadual e municipal, e agora as agremiações correm contra o tempo para efetuar as inscrições e garantir a participação no Carnaval com o investimento público.

A Secretaria Estadual da Cultura (Secult) divulgou a proposta ainda em dezembro, no dia 28, destinando 1,2 milhão de reais para projetos nas categorias Programação Carnavalesca e Agremiação Carnavalesca (Maracatu, Escola de Samba, Bloco, Cordão e Afoxé). O valor do edital foi reajustado pela Secult em 5% em relação à edição anterior, atendendo à meta estabelecida pelo Plano Estadual da Cultura.

Através do Edital Carnaval do Ceará, a Secult apoiará 20 projetos de Programação Carnavalesca (com R$ 23.500,00 para cada um) e 36 projetos de Agremiações Carnavalescas, com diferentes valores, entre R$ 9 mil e R$ 27,5 mil, para cada tipo de agremiação. Serão apoiados ao todo 12 maracatus, 10 escolas de samba, oito blocos, quatro cordões e dois afoxés. De acordo com a legislação estadual, 50% dos recursos totais do edital serão destinados a projetos do Interior.

Já a Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza (Secultfor) apresentou o Edital de Apoio ao Desfile de Carnaval da Avenida Domingos Olímpio na última quarta (11), no qual serão selecionados 37 projetos de agremiações carnavalescas, com apoio financeiro de R$ 894 mil. O valor é igual ao do ano passado, mesmo contemplando um projeto a mais.

Brincantes

A opinião de quem faz a festa leva em consideração pontos positivos e outros a melhorar. "Acho que a correria não vai ser diferente dos anos anteriores, mas tenho que elogiar que os editais estejam acontecendo mesmo com as dificuldades econômicas", avalia Pingo de Fortaleza, do Maracatu Solar.

Teonildo Lima, do Maracatu Rei Zumbi, por sua vez, atenta para um cuidado maior com a Avenida. "A prefeitura ainda está deixando a desejar nesse sentido, porque durante os desfiles, as lâmpadas e refletores nunca acendem todos, o som fica ruim. Falta maior gerenciamento logístico", conclui, com expectativas de melhora para 2017. (RS)