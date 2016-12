Os conselhos de Schumann

00:00 · 20.12.2016 por Roberta Souza - Repórter

Schumann: compositor alemão deixou músicas e textos publicados

Ainda que tenha começado a compor aos sete anos de idade, o pianista Robert Schumann (1810-1856) também dedicou parte da infância ao cultivo de outra linguagem artística que apreciava: a literatura. Com um pai bibliotecário, o alemão se encontrou facilmente nas obras de Shakespeare, Lord Byron, Walter Scott e Jean Paul. Mas não foi apenas à leitura que ele se dedicou; além de compor, Schumann também fundou uma revista - Neue Zeitschrift für Musik - com os amigos, em 1834, e lá publicou alguns textos de sua autoria.

Ao observarem as poucas traduções dos escritos do alemão para o português, um grupo de pesquisadores locais resolveu investir nessa ideia e aproveitou também para estrear uma editora cearense, focada em arte, cultura e educação - a Lumah -, com esse projeto. A aposta será apresentada ao público logo mais, em sarau de lançamento da obra "Conselhos aos jovens músicos: regras musicais para a casa e para a vida", a ser realizado às 18h, no foyer do Theatro José de Alencar (TJA).

A atividade contará com a presença de músicos locais que interpretarão uma seleção de composições do alemão, feita pelo projeto Piano & Cia, sob direção da pianista Nelma Dahas, professora do curso de Música da Universidade Estadual do Ceará. Dentre os instrumentistas, além de Nelma Dahas, participam ao piano Michelle Lucena, Karina Toledo e Bruno Teixeira; a soprano lírica Klára Kumštová; o clarinetista Jônatas Gaudêncio; o violinista Leonardo Ferreira; a flautista Sara Rebeca de Morais; e o Quarteto de Cordas Casa de Vovó Dedé.

Obra

O livro traz uma tradução inédita dos clássicos conselhos do compositor. Dispostos em forma de provérbios, estes conselhos foram publicados pela primeira vez em 1848 como apêndice do "Álbum para a Juventude op. 48", uma coletânea de 43 peças para estudantes de piano, com desafios técnicos progressivos, de nível iniciante a intermediário.

A edição da Lumah, com tradução de Luciana Gifoni e Heriberto Porto, e cotejamento da professora Nelma Dahas, utiliza como referências versões da obra em alemão e francês. "No Brasil, temos muita carência de material primário. Receber a tradução das obras estrangeiras direto para o português é sempre mais difícil. A gente achou esse livro interessante, com conselhos acessíveis, não muito longos, ideais para quem está começando na música, e resolvemos traduzir", conta Luciana, que também assina a produção editorial da obra.

Os conselhos de Schumann são simples e vêm, em sua maioria, acompanhados de pequenas doses de humor. Alguns são aparentemente óbvios, tais como "Mantenha sempre seu instrumento perfeitamente afinado", mas há também os carregados de significado: "Você deve se tornar apto a compreender uma música apenas através da leitura". Acompanhadas das ilustrações de Gabriel Lage, as dicas vão da composição à performance. O alemão fala até de como se portar em público, fazendo jus ao propósito de auxiliar o iniciante.

Editora

"Conselhos aos jovens músicos: regras musicais para a casa e para a vida" merece destaque também por marcar a estreia da editora Lumah no mercado cearense. Gerida pelos sócios Heriberto Porto, Luciana Gifoni, Aragão e Maria Helena, a empresa passou por uma reestruturação em junho deste ano. "A gente funcionava como escola de música e produtora cultural, mas encerramos as atividades da escola no primeiro semestre por conta da crise, que havia nos deixado sem sustentabilidade e com excesso de trabalho", conta Luciana.

A ideia de montar a editora já era antiga e se consolidou com a mudança. O primeiro lançamento, na realidade, foi feito em julho, mas apenas como teste. A obra "Memórias da arte de aprender, ensinar e cuidar", de José Mauro Mendes Gifoni foi publicada com o selo da editora, mas sem fins lucrativos. A venda, inclusive, é viabilizada pelas irmãs do Lar Amigos de Jesus e toda a renda é destinada às ações delas e das Irmãs Capuchinhas de Messejana.

O livro de Schumann, porém, inaugura toda a logística da editora, que se programa para realizar vendas online (lumahcultura.Com.Br) e nas principais livrarias do País. Questionada sobre o contexto atual do mercado, com quedas constantes na venda de livros (o mercado livreiro encolheu 12,6% em 2015, o pior desempenho desde 2002, segundo a última pesquisa "Produção e vendas do setor editorial brasileiro"), Luciana demonstra confiança. "Estamos apenas começando, mas temos uma rede de contatos pessoais grande", afirma.

Com o objetivo de focar em livros voltados para arte, cultura e educação, a editora se junta a outras iniciativas semelhantes espalhadas pelo País, tais como a Combogó, a Capivara e a Edições Sesc SP.

O imperativo é resistir.

Livro

Conselhos aos jovens músicos: regras musicais para a casa e para a vida

Robert Schumann

Tradução de: Nelma Dahas, Luciana Gifoni & Heriberto Porto.

Lumah

2016, 84 páginas

R$24,90