Os androides ainda sonham

00:00 · 22.12.2016 por Antonio Laudenir - Repórter

É difícil precisar o prazo de validade de uma obra artística. Ingredientes como valor, reconhecimento, influência e relevância são pesos geralmente lançados na balança. No caso direto do cinema, são inúmeros os casos de trabalhos que já nasceram clássicos. Porém, o tempo, foi implacável ao alterar prognósticos. Muitos filmes alardeados caíram no esquecimento. Outros, seguiram o caminho inverso e mesmo com críticas negativas durante o lançamento conseguiram firmar-se como clássicos modernos.

Nesse último grupo, encontra-se a trajetória de "Blade Runner - O Caçador de Andróides". Ao chegar aos cinemas em 1982, as desconfianças em cima do filme eram imensas. Naquela época tudo jogava contra. Atrasos nas filmagens, estouro do orçamento e problemas entre produtores e o iniciante diretor Ridley Scott tomavam de conta dos noticiários.

A recepção da crítica foi fria e a arrecadação nas bilheterias, uma decepção. Opiniões negativas sobre o ritmo do filme e a complexidade do tema acompanharam o lançamento. Apenas o desenho de produção e a grandiosidade dos cenários e ambientações ganhou algum tipo de elogio.

Apesar deste primeiro revés comercial, "Blade Runner" tornou-se ao longo dos anos um clássico cult e uma obra capaz de revelar nuances e despertar o interesse de cinéfilos até hoje. Outro capítulo dessa história foi revelado na última segunda-feira (19), com o trailer da continuação "Blade Runner 2049", filme previsto para estrear em junho de 2017.

As primeiras cenas do material promocional recriam a Los Angeles da obra original em todos os detalhes. No vídeo, acompanhamos os passos do agente K (Ryan Gosling) e vagamos por ruas esfumaçadas, um prédio abandonado e um icônico piano; até que nos deparamos com a imagem de Rick Deckard (Harrison Ford) e sua velha pistola. "Eu já tive o seu emprego. Eu era bom nisso", diz Deckard. "As coisas eram mais simples então", responde o novato.

A responsabilidade de retomar este universo está nas mãos (e olhos) de Denis Villeneuve, este um declarado apaixonado pela obra de 1982. Os últimos anos para o canadense foram de muito trabalho e longas elogiados. Em apenas três anos ele dirigiu quatro produções: "Os Suspeitos" e "O Homem Duplicado", de 2013, "Sicario: Terra de Ninguém" (2015) e "A Chegada" (2016).

A assinatura do roteiro fica com Hampton Fancher (que escreveu o filme original com David Webb Peoples) e Michael Green. O roteiro foi supervisionado pelo próprio Ridley Scott, que volta a produzir a sequência ao lado de Andrew Kosove e Broderick Johnson, donos dos direitos da produtora Alcon Entertainment.

Muitas especulações giram em torno da continuação e poucos rumores até agora foram desvendados. O tempo em tela de Deckard permanece uma incógnita. De certo, sabe-se que a replicante Rachel (Sean Young) não deve voltar à trama. O segredo envolve até mesmo os atores que participam deste novo filme. Fora K, nenhum dos atores anunciados teve o nome do personagem revelado.

Em tempo, Blade Runner 2049 conta, entre outros, com Robin Wright ("House of Cards"), Jared Leto ("Esquadrão Suicida") e Dave Bautista ("Guardiões da Galáxia"). A nova empreitada se passa 30 anos depois dos eventos do primeiro Blade Runner. Os poucos detalhes em torno da produção alimentam a imaginação de uma farta quantia de admiradores. Fica o questionamento se, assim como os replicantes que queriam mais tempo de vida, Blade Runner realmente necessitaria de mais histórias a serem reveladas nas telonas.

Original

O thriller de 1982 foi o primeiro filme americano de "Ridley Scott". Mesmo com a ferrenha briga com o estúdio, culpado por impor a narração em off de Ford e um final otimista para Deckard e Rachel, o realizador viu um filme que perseverou. Advindo do mercado publicitário e com uma estreia de peso no currículo ("Alien, o Oitavo Passageiro, de 1979"), o britânico criou um estilo visual provocante e trouxe termos como cyberpunk e retrô ao vocabulário de Hollywood.

O retrato voluptuoso de uma decadente Los Angeles em 2019 é notável. Lotada, poluída, úmida e desesperada, aquela cidade tonou-se o "não lugar" onde uma fauna exuberante de habitantes circula. Por conta da chuva ácida e dos problemas ambientais, milhões migraram para colônias fora do mundo.

O roteiro de Hampton Fancher e David Peoples se inspira fortemente em "Androids Dream of Electric Sheep?" (Androides Sonham com Ovelhas Elétricas?), de Philip K. Dick (1928-1982). O filme, de certa forma, abriu o olhar do mundo para a obra deste seminal escritor. Apesar de nunca estar diretamente envolvido em nenhum momento da produção, Dick apenas chegou a assistir uma montagem com cerca dos 20 minutos iniciais do filme e ficou bastante impressionado.

O escritor morreu antes do filme estrear, em 2 de março de 1982, e não conseguiu ver uma das melhores adaptações de uma obra sua para as telonas.

Replicantes

Em "Blade Runner" (algo como aquele que corre na navalha, ou seja, vive no perigo) a indústria da engenharia genética atingiu um tal ponto de desenvolvimento que é possível replicar ou criar qualquer animal artificialmente (até seres humanos).

Neste universo, a Tyrrel Corporation desenvolve seres humanos artificiais com propósitos diversos, normalmente para trabalhar em ambientes perigosos ou degradantes para seres humanos comuns. São exploradores de mundos distantes, operários de minas, prostitutas (ou como diz a Tyrrel Corp.: "unidades de prazer").

Esta criaturas possuem força, agilidade e inteligência superiores, porém, possuem um prazo de operação limitado. É justamente esta vida curta que causa a revolta de um grupo de androides. Por essa razão, os androides investem contra seus criadores e exigem mais "tempo" de vida.

Eles são caçados por uma divisão especial da polícia (os chamados "Blade Runners") e assim conhecemos Rick Deckard que recebe a missão de eliminar os replicantes Roy Batty (Rutger Hauer), Zhora (Joanna Cassidy), Leon (Brion James) e Pris (Daryl Hannah).

Neste cenário nebuloso, carregado de tons do policial Noir, o policial vai se questionando sobre os acontecimentos. Nesta batalha entre o que seja humano e o que seja artificial, ninguém está limpo. A felicidade para a humanidade é cinzenta e podre como o horizonte desta Los Angeles futurista. Ácida crítica contra a humanidade, o único momento poético dos personagens pertence uma máquina.

"Eu vi coisas que vocês não acreditariam. O Ataque de naves em chamas no Cinturão de Orion. Eu vi o brilho de raios-C na escuridão perto do portão de Tannhauser. Todos aqueles momentos se perderão no tempo?.Como lágrimas na chuva?.Hora de morrer", diz Roy Batty.

A obra original de Scott segue irretocável. Em uma época onde os estúdios implacavelmente pilham os túmulos de filmes passados, procurando o próximo "remake", "reboot", ou qualquer coisa semelhante, poucas alterações em obras originais obtiveram êxito. Mais uma vez, só o tempo irá dizer sobre a necessidade de um novo Blade Runner.