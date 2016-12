Vila das Artes promove oficinas de teatro

15:52 · 21.12.2016

O grupo Pavilhão da Magnólia, um dos facilitadores das oficinas, em uma das encenações de "Ogroleto"

A Escola Pública de Teatro da Vila das Artes promoverá seis oficinas de iniciação teatral no próximo mês de janeiro. Contando com grupos experimentados da cena teatral local conduzindo a formação, os cursos serão gratuitos. Haverá 20 vagas, para cada oficina, preenchidas por ordem de chegada.

Os seis grupos cearenses são o grupo Bagaceira, Caretas, CLE (Companhia Circo Lúdico Experimental), Expressões Humanas, Pavilhão da Magnólia e Teatro Máquina. O critério para a escolha destes, segundo a direção da Vila das Artes, implicou em passar, para iniciantes na linguagem, processos que já firmaram uma identidade de atuação no teatro.

Mais informações

Todas as oficinas acontecerão na Vila das Artes (Rua 24 de Maio, 1221, Centro). Contato: (85) 3252.1444

Confira a programação:

CLE - Palhaçaria

Sobre a oficina

O trabalho com o palhaço busca a essência do ser humano, a partir de sua pureza e de seu ridículo. Todos nós conhecemos figuras engraçadas que fazem parte do nosso cotidiano e é nessas figuras que iremos nos espelhar para um trabalho pessoal cuja função é a de se desnudar e se fazer um ser risível. O jogo e a brincadeira fazem parte do mundo da palhaçaria e do aprendizado durante a oficina.

Quando: 9 a 13 de janeiro de 2017

Horário: 9h às 12h

Público-alvo: Jovens e adultos

Grupo Bagaceira de Teatro - Iniciação Teatral

Sobre a oficina

O Grupo Bagaceira de Teatro oferece uma oficina de iniciação teatral, utilizando técnicas desenvolvidas ao longo de 16 anos de trajetória, baseada em exercícios desenvolvidos durante os processos de montagem de seus espetáculos.

Quando: 9 a 13 de janeiro de 2017

Horário: 14h às 17h

Público-alvo: Jovens e adultos

Pavilhão da Magnólia - Teatro e as Crianças

Sobre a oficina

A oficina que se dará através de jogos, vivências e cenas consiste numa abordagem de apresentação de procedimentos para adentrar ao universo teatral, através de jogos teatrais ao qual se desenvolve técnicas de estar em cena através de vivências/brincadeiras onde o jogar/brincar estão inseridos de forma a trazer possibilidades lúdicas de estar no espaço teatral. A Oficina permitirá aos participantes possibilidades acerca do espetáculo cênico, onde serão apresentados outros mecanismos necessários para a realização da cena, como figurinos, cenários, adereços, sonoplastia e etc.

Quando: 16 a 20 de janeiro de 2017

Horário: 9h às 12h

Público-alvo: Crianças de 8 a 12 anos

Caretas - Teatro de Rua

Sobre a oficina

A oficina será realizada com o propósito de apresentar a modalidade "teatro de rua" para atores e não-atores interessados em realizar um primeiro contato com a rua. Serão realizados jogos e exercícios com o objetivo de permitir que os participantes vivenciem o teatro a céu aberto / o teatro e a cidade.

Quando: 16 a 20 de janeiro de 2017

Horário: 14h às 17h

Público-alvo: jovens a partir de 18 anos

Teatro Máquina - O ator, o espaço e as formas de narrar: procedimentos e dispositivos para a criação

Sobre a oficina

Sobre o trabalho do ator e fundamentos norteadores para criação autoral. Estudos e experimentações de cenas e situações a partir de dramaturgia ficcional. O gesto, o corpo, o espaço e a narração como dispositivos criativos. O trabalho com o texto como material e outros princípios e procedimentos de trabalho do Teatro Máquina.

Quando: 23 a 27 de janeiro de 2017

Horário: 9h às 12h

Público-alvo: Jovens e adultos

Expressões Humanas - Teatro Ritual ou Teatro de Vivência

Sobre a oficina

Teatro Ritual ou Teatro de Vivência é a investigação da poética do espaço cênico e o ator criador. Trabalhar nos atores, através do corpo/voz, a percepção para elementos que restituem a especificidade do teatro como obra de arte viva. Através do jogo ritualístico e da aplicação de elementos como o ato coletivo, o gesto significativo, a poética do espaço cênico e a comunicação entre o ator e o espectador pretende-se desenvolver a percepção dos atores para um teatro que não seja só espetáculo, algo que se olha, mas algo de que se participa e cujos elementos estão pensados no intuito de restituir ao teatro o seu princípio vital.

Quando: 23 a 27 de janeiro de 2017

Horário: 14h às 17h

Público-alvo: Jovens e adultos