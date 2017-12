Vila das Artes oferta oficina de teatro

12:15 · 17.12.2017

Em janeiro, a Vila das Artes irá contar com oficinas de férias em diferentes linguagens

A Escola Pública de Teatro da Vila das Artes iniciou processo de inscrição para a oficina “O Ator e a Rua – Poéticas do Sujeito”, com Murillo Ramos.As inscrições vão até o dia 28 de dezembro e podem ser feitas pela internet por meio deste link. A oficina é destinada para pessoas interessadas na linguagem teatral e que tenham a idade mínima de 18 anos.

O objetivo da oficina é “o treinamento do ator e o encontro deste com a rua em toda a sua potência. Esse é o disparador dessa oficina que buscar trabalhar acerca do teatro que vê a rua como espaço poético”, explica o facilitador Murillo Ramos.

A oficina tem carga horária de 40 horas e irá ocorrer entre os dias 3 e 29 de janeiro, de segunda à sexta, com aulas na Vila das Artes e espaços públicos. Em janeiro, a Vila das Artes irá contar com oficinas de férias em diferentes linguagens artísticas.