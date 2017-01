VIII Mostra de Música Petrúcio Maia anuncia vencedores

08:43 · 23.01.2017 / atualizado às 08:47

A jovem banda Casa de Velho foi uma das três vencedoras da VIII Mostra Petrúcio Maia ( Divulgação )

Das seis bandas classificadas para disputar a final na VIII Mostra de Música Petrúcio Maia neste domingo (22), três foram escolhidas pelo júri, formado por Amaudson Ximenes, Nádia Sousa e Luciano Almeida, e pelo público, a partir de votação online, como as grandes vencedoras. São elas Renegados, Casa de Velho e Nafandus.

Os três projetos levam o Prêmio de Circulação, no valor de R$ 15 mil, que visa promover as bandas fora do Estado do Ceará. Além disso, todos os seis finalistas - Nayra Costa & Los Flenkys Boys, Danchá, Murmurando, Renegados, Casa de Velho e Nafandus - também receberão cachê de R$ 1.800,00 extra, cada.

A VIII Mostra de Música Petrúcio Maia movimentou a Praia do Futuro desde a última terça-feira (17/1), sempre a partir das 18h. No palco, 36 atrações mostraram ao público o talento e a pluralidade musical cearense, com estilos que variam do punk ao tradicional samba, passando pelo rap, forró, instrumental e reggae, entre outros.

Conheça os vencedores:

Renegados: Rock / Blues / Jazz Fusion / World Music, mas com elementos da música de várias partes do mundo, especialmente da música brasileira com raízes nordestinas. Sempre antenada com os acontecimentos atuais, a banda tem influência direta das épocas áureas do rock (anos 50, 60 e 70), com as características da pulsação, criatividade e energia das artes daquele período. Tendo um cuidado especial com a timbragem dos equipamentos e instrumentos, os músicos procuram usar sempre amplificadores valvulados para guitarras e contrabaixo. A bateria possui timbres variados e efeitos de percussão. Também são usados instrumentos como violão, harmônica, teclado e outros. Junto com o repertório autoral, a Banda Renegados faz uma viagem pelo universo musical de vários artistas e bandas como Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Cream, Santana, The Doors, Raul Seixas, Luiz Gonzaga etc.

Casa de Velho: surge no início de 2015, do encontro das composições de Mateus Mesmo e a musicalidade de Plínio Câmara. O projeto estreou em agosto do mesmo ano através do edital do Teatro Carlos Câmara. Seguiu fazendo apresentações na cidade de Fortaleza, que ao tomar proporções maiores, surge a necessidade da cozinha percussiva de Rami Freitas. Sua estreia no projeto foi em apresentação no VIII Festival de Artes Cênicas. Ainda nesses primeiros meses, Casa de Velho lança seu primeiro EP que carrega como título o nome da banda. Em 2016, Marcus Au Coelho passa a integrar o projeto. Com essa formação, continuou fazendo show ao longo do ano e produziu de forma independente o álbum “Ranço”.

Nafandus: banda rock alternativo com influências que vão do rock'n'roll ao progressivo. Após um longo período de divulgação do EP "Nafandus" em festivais como Dragão do Metal, Cuca Independente, Forcaos, Rock Cordel, Grito Rock, dentre outros no estado do Ceará, o projeto passou por uma reformulação musical que influenciou no conceito de seu novo trabalho, intitulado "Unbreakable" (inquebrável), que retrata a realidade do músico independente, tendo como foco a luta constante do artista cearense para ter seu trabalho reconhecido, apesar dos desafios. A banda é composta por Lucas Santiago (Guitarra), Lucas Rodrigues (Guitarra), Lucas Ravel (Baixo), Tiago Skilo (Bateria) e Claudine Albuquerque (vocal).