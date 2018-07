VII Edital das Artes da Seculfor está com inscrições abertas

15:02 · 12.07.2018

VII Edital das Artes da Prefeitura está aberto até o próximo dia 9 de agosto. Interessados devem inscrever-se, exclusivamente, pelo O período de inscrição para oestá aberto até o próximo dia 9 de agosto. Interessados devem inscrever-se, exclusivamente, pelo Mapa Cultural de Fortaleza , plataforma online, gratuita e colaborativa de mapeamento do cenário cultural.

R$ 4.088 milhões na iniciativa. Deste total, R$ 3.814 milhões destinam-se aos artistas selecionados no VII Edital das Artes, enquanto R$78 mil são destinados aos pareceristas que irão fazer a análise e seleção dos projetos inscritos no certame, e R$196 mil para o Programa de Formação de Agentes Culturais de Fortaleza, direcionado aos artistas contemplados no Edital das Artes e ao público em geral. edital prevê, ao todo, um investimento dena iniciativa. Deste total, R$ 3.814 milhões destinam-se aos artistas selecionados no VII Edital das Artes, enquanto R$78 mil são destinados aos pareceristas que irão fazer a análise e seleção dos projetos inscritos no certame, e R$196 mil para o Programa de Formação de Agentes Culturais de Fortaleza, direcionado aos artistas contemplados no Edital das Artes e ao público em geral.

O programa prevê, ainda, a capacitação dos agentes para execução e prestação de contas de projetos culturais.

Distribuição

O valor de R$ 3.814 milhões será distribuído entre 13 linguagens e dividido em três categorias. Dessa forma, as linguagens podem receber o equivalente a R$ 358 mil, a R$ 298 mil ou a R$ 223 mil. A divisão foi debatida e definida em reunião no Conselho Municipal de Política Cultural.

Serão destinados R$ 358 mil para as linguagens de Audiovisual, Literatura, Música e Teatro. Já Arte Visual, Fotografia, Dança, Circo e Cultura Tradicional e Popular receberão R$ 298 mil, cada. Por sua vez, as linguagens de Humor, Moda, Mídia Digital e Artesanato, serão contempladas com R$ 223 mil cada. O valor de cada categoria será distribuído entre os artistas, como descreve o Edital.

Inscrição

ficha de inscrição para que possa cadastrar seu projeto. Cada linguagem possui uma ficha diferente. A inscrição pode ser salva como rascunho, mas vale lembrar que somente serão consideradas válidas as inscrições finalizadas até o horário e data limite estipulados no Edital. O primeiro passo para inscrição no Edital é criar ou atualizar o perfil de agente no Mapa Cultural de Fortaleza. Depois, é necessário indicar a pessoa ou instituição responsável pelo projeto. Por fim, o candidato será direcionado para apara que possa cadastrar seu projeto. Cada linguagem possui uma ficha diferente. A inscrição pode ser salva como rascunho, mas vale lembrar que somente serão consideradas válidas as inscrições finalizadas até o horário e data limite estipulados no Edital.

A Secultfor disponibilizará suporte aos proponentes em dias úteis, das 8h às 17h, durante o período de inscrição, pelo e-mail editaldasartes@fortaleza.ce.gov.br. As dúvidas também poderão ser sanadas em encontros realizados, durante as segundas-feiras, às 14h, no Teatro Antonieta Noronha (Rua Pereira Filgueiras, 04 – Centro).

Mais informações:

Inscrição do VII Edital das Artes

Quando: de 10 de julho a 09 de agosto

Mais informações: 3254.2072