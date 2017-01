10:39 · 19.01.2017 / atualizado às 11:50

Uma ONG passou a organizar um boicote ao filme, que estreia dia 26 de janeiro no Brasil. ( Divulgação )

Um vídeo divulgado pelo TMZ mostra um pastor alemão no set do filme "Quatro Vidas de um Cachorro" resistindo a entrar em um tanque com água em movimento. O cachorro é forçado a filmar a cena de risco e só é retirado após passar uns instantes submerso.

O diretor do longa, Lasse Hallstrom declarou em sua conta no Twitter não estar ciente dos maus-tratos. "Eu estou muito perturbado pelo vídeo divulgado hoje do meu filme, Quatro Vidas de Um Cachorro", lamentou em um tweet. "Eu não estava presente durante essas ações. Todos estávamos comprometidos em oferecer um ambiente carinhoso e seguro para todos os animais do filme", continuou, afirmando ainda ser um amante de animais e que este era seu terceiro filme sobre cachorros.

A ONG PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) passou a organizar um boicote ao filme, que estreia dia 26 de janeiro no Brasil.