Velório de Agildo Ribeiro ocorre neste domingo (29); corpo do ator será cremado

09:07 · 29.04.2018 / atualizado às 09:08 por Estadão Conteúdo

Agildo Ribeiro protagonizou vários programas na TV, muitos ao lado de Jô Soares, sendo um dos seus personagens mais marcantes o professor Aquiles Arquilau ( Reprodução / TV Globo )

O velório de Agildo Ribeiro será neste domingo (29), a partir das 10h, no cemitério Memorial do Carmo, no Caju (zona norte do Rio). Às 14h o corpo será cremado, em cerimônia restrita à família. será neste domingo (29), a partir das 10h, no cemitério Memorial do Carmo, no Caju (zona norte do Rio). Às 14h o corpo será cremado, em cerimônia restrita à família. O humorista morreu neste sábado (28), aos 86 anos , em sua casa no Leblon, na zona sul do Rio. O artista tinha problemas cardíacos e seria operado na próxima semana, segundo o colunista Ancelmo Gois.

Ele iniciou sua carreira no rádio, na década de 1950, mesma época da sua estreia em teatro. Agildo Ribeiro protagonizou vários programas na TV, muitos ao lado de Jô Soares, sendo um dos seus personagens mais marcantes o professor Aquiles Arquilau que chamava seu assistente de "múmia paralítica" e era obcecado pela atriz Bruna Lombardi.

Em outro papel marcante, na década de 1960, ficou famoso ao contracenar com o boneco Topo Gigio. O artista participou também de mais de 30 filmes no cinema.

Filho do militar e político Agildo Barata, o humorista casou cinco vezes, sendo um desses casamentos com a atriz Marília Pera falecida em 2015. Recentemente, ele trabalhava no programa Zorra Total e participou do programa TV Tá no Ar que homenageou antigos humoristas, ambos da Rede Globo. Por coincidência, nos anos 1960, ele foi um dos apresentadores do programa Satirycom, o primeiro a criticar a televisão dentro do próprio veículo, como faz hoje o TV tá no Ar.