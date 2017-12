Turma da Mônica terá primeira personagem feminina negra

17:03 · 22.12.2017 / atualizado às 17:31

Segundo o quadrinista, a nova integrante da turma faz parte da família Sustenido - Foto: divulgação

Uma menina negra é a nova personagem da "Turma da Mônica". Milena foi apresentada por Mauricio de Sousa, 82, no último domingo (17) durante a Corrida Donas da Rua. O evento, que aconteceu pela primeira vez, faz parte do projeto da Maurício de Sousa Produções que incentiva o empoderamento feminino e a igualdade entre os gêneros.

Segundo o quadrinista, a nova integrante da turma faz parte da família Sustenido, que está de mudança para o bairro do Limoeiro, e vem de um ambiente de muita música e futebol. "Milena, personagem que nasceu hoje para o público durante a corrida Donas da Rua, adora cantar e dançar, como todos de sua família", escreveu Mauricio em sua conta no Instagram.

Ele garantiu que Milena chegará em breve aos quadrinhos da "Turma da Mônica". Seus seguidores na rede social ficaram empolgados com a notícia e deram as boas-vindas à personagem. "Amei! Me representa!", escreveu uma delas.

Primeiro personagem negro

Com a chegada de Milena, muitos seguidores comentaram sobre representatividade e sobre esta ser a primeira personagem negra da "Turma da Mônica". Mas em 1960, Maurício de Sousa criou o Jeremias, um menino negro, que corria das coelhadas da Mônica junto com Cascão e Cebolinha.

Junto com Franjinha e Titi, o Jerê, está entre os personagens mais antigos desenhados pelo quadrinista.