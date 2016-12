Telecine faz tributo a Carrie Fisher

12:35 · 28.12.2016

Carrie Fisher como Princesa Leia Organa

O canal de TV por assinatura Telecine vai homenagear Carrie Fisher, atriz que se eternizou como Princesa Leia no imaginário coletivo dos cinéfilos. Nesta sexta, 30 de dezembro, às 22h, e no domingo, 1° de janeiro, às 15h35, vai ar no Telecine Pipoca "Star Wars - O Despertar da Força", mais recente filme lançado por ela.

No sábado, 31, a partir de 10h, vão ao ar em sequência no Telecine Cult, a partir das 10h, "Star Wars: Episódio IV - Uma Nova Esperança" , "Star Wars: Episódio V - O Império Contra-Ataca" e "Star Wars: Episódio VI - O Retorno De Jedi". Todos esses títulos, além de "Mapa para as Estrelas", no qual a veterana faz uma participação como ela mesma, podem ser vistos a qualquer momento no Telecine Play.

Saiba mais sobre cada uma das produções:

"Star Wars: Episódio IV - Uma Nova Esperança" - Primeiro filme da franquia, lançado em 1977. Luke Skywalker (Mark Hammil) se une ao cavaleiro Jedi Obi-Wan Kenobi (Alec Guiness), ao mercenário Hans Solo (Harrison Ford) e dois robôs para salvar o universo da Estrela da Morte, uma gigantesca estação espacial com capacidade para destruir um planeta. Ao mesmo tempo, precisa salvar a princesa Leia Organa (Carrie Fisher) das garras do terrível Darth Vader (David Prowse).

"Star Wars Episódio V - O Império Contra-Ataca" - O longa traz as forças imperais comandadas por Darth Vader (David Prowse) em guerra contra os membros da resistência, para tentar capturar Luke Skywalker (Mark Hamill). Enquanto isso, Luke tenta encontrar o Mestre Yoda, que poderá treiná-lo para ser um cavaleiro Jedi.

"Star Wars: Espisódio VI - O Retorno de Jedi" - Luke Skywalker (Mark Hamill) liberta Hans Solo (Harrison Ford) e a princesa Leia (Carrie Fisher) das mãos de Jaba, o pior bandido das galáxias, enquanto o imperador (Ian McDiarmid) está supervisionando a construção de uma nova Estrela da Morte. Mas Luke só se tornará um cavaleiro Jedi quando destruir Darth Vader, que ainda pretende atraí-lo para o lado negro da "Força". No entanto, a luta entre os dois vai revelar um inesperado segredo.

"Star Wars - O Despertar da Força" - A história se passa décadas depois da queda de Darth Vader e do Império, quando surge uma nova ameaça: a Primeira Ordem. A sombria organização quer destruir a República e encontrar o mitológico jedi Luke Skywalker (Mark Hamill), que está sumido há anos. Mas vai ter que enfrentar a Resistência, comandada por Leia Organa (Carrie Fisher), irmã de Luke, que também está em busca do refúgio secreto dele.

"Mapa para as Estrelas" - Quando chega em Los Angeles, Agatha (Mia Wasikowska) começa a trabalhar para Havana Segrand (Julianne Moore), uma atriz decadente desesperada para conseguir um papel que sua mãe interpretou. Enquanto isso, um jovem ator tenta lidar com um novo colega de elenco. Essas e outras histórias se conectam revelando o lado sombrio da fama.