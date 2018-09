Teatro São José será reinaugurado na próxima quarta-feira (19)

09:58 · 15.09.2018 / atualizado às 10:04

As obras de restauro e reforma do Teatro São José foram responsáveis pela ampliação de 40% do equipamento ( José Leomar )

Após oito anos fechado para uma reforma que só teve início em 2016, o Teatro São José será finalmente aberto ao público nesta quarta-feira (19). Na ocasião, o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, participará da reinauguração, que contará com uma programação que reúne diversas atrações musicais, teatrais, de dança, de humor, entre outros segmentos.

O teatro foi reformado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinf) e será administrado pela Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Secultfor). Orçado em R$ 6,2 milhões, o novo equipamento possui 1.446 m² de área construída e capacidade para 366 pessoas. O diretor teatral e dramaturgo, Karlo Kardozo, ficará a frente da direção do teatro.

Tombado como patrimônio do Município em 1988 e símbolo da cultura cearense, o teatro receberá, ainda neste ano, a VI Bienal Internacional de Dança do Ceará, nos dias 19 a 28 de outubro 2018; além das eliminatórias do 1º Festival da Música de Fortaleza, nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro.

Obras ampliaram em 40% o equipamento cultural

As obras de restauro e reforma do Teatro São José foram responsáveis pela ampliação de 40% do equipamento, com a construção de um prédio anexo e toda a reestruturação do antigo teatro, com a recuperação da fachada, balaústres, mezaninos, palco e outros elementos.

Durante os trabalhos de prospecções pictóricas de reboco, realizados para definir a cor original da fachada do equipamento, especialistas descobriram a existência de 11 camadas de tintas de cores distintas até chegar na cor Amarelo Ocre, pigmento natural muito utilizado no ano de 1914.

O interior do teatro passou por minucioso trabalho de restauração de pisos, portas e mezaninos, dotados com guarda-corpo e balaústres em madeira, com assentos retráteis em madeira e com tecido bordô. O equipamento ganhou ainda restauro no palco, que recebeu novo tablado, nova iluminação e sonorização.

Para garantir mais segurança e durabilidade, toda a coberta do Teatro São José recebeu estrutura metálica com revestimento termo acústico e forro em lambri de madeira. Já a coberta externa do equipamento recebeu telhas de cerâmica em estilo colonial, seguindo o padrão das existentes no prédio original.

O equipamento passou a contar com novas áreas, como cafeteria, banheiros, salas multiuso e de costura, depósito, bilheteria e pátio externo com áreas de convivência.

Com informações da Secultfor

Entenda o caso:

> A peleja do Teatro São José

> O palco histórico está (enfim) em obras

> O milagre de São José