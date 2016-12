Sobral reabre Museu MADI e inaugura Pinacoteca

Dois equipamentos necessários à agenda cultural cearense foram entregues ao público na noite da última quinta-feira (29), na cidade de Sobral. Na ocasião, a prefeitura municipal reinaugurou o Museu MADI e inaugurou a "Pinacoteca - Espaço Raimundo Cela".

Criado em 2005, o Museu MADI disponibilizará novamente o acervo composto por cerca de 100 obras, de 60 artistas advindos de 14 países, doadas ao Município pelos autores das peças. Em todo o mundo, apenas França, Argentina, EUA e Finlândia possuem um museu semelhante ao de Sobral.

Reforma

Em 2009, o Museu foi inundado por uma enchente do Rio Acaraú. O incidente danificou todo o sistema elétrico, de refrigeração e de iluminação, arrasou todas as vedações externas em vidro, destruiu todo o seu sistema de arquivos. Somente a estrutura em concreto resistiu ao avanço das águas.

Neste intervalo, as obras do MADI foram transferidas e expostas no andar superior da Casa da Cultura, onde permaneceram até a reforma do espaço origina.

Açude Taquara,(o que impedirá a ocorrência de nova cheia no Rio Acaraú) foi possível desenvolver a recuperação do prédio. Segundo o curador do MADI, Roberto Galvão, a premissa era de que um novo prédio fosse contruído no local. A obra seria financiada através do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), através da Somente após a construção do,(o que impedirá a ocorrência de nova cheia no Rio Acaraú) foi possível desenvolver a recuperação do prédio. Segundo o curador do MADI,, a premissa era de que um novo prédio fosse contruído no local. A obra seria financiada através do, através da "PAC Cidades Históricas" , porém o repasse federal nunca veio.

"É importante pontuar que nesse período, o MADI nunca fechou. Estamos felizes e entendemos que todo equipamento cultural tem o dever de ampliar o conhecimento em arte e educação, e este museu tem todo um importante trabalho nessa área, pontua Galvão.