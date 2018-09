Shows abertos e ações sociais são destaque no Corredor Cultural do Benfica 2018

11:16 · 14.09.2018 / atualizado às 11:19

(Foto: Natinho Rodrigues)

Uma programação rica e gratuita à população de Fortaleza, onde o espaço urbano se transforma em um grande palco aberto. Nos dias 15 e 16 de setembro, a capital cearense recebe a primeira edição em 2018 do projeto Corredor Cultural do Benfica. Diferentes linguagens artísticas, além de serviços ao cidadão se unem no fim de semana nas proximidades da Reitoria da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Ao todo, nove espaços espalhados pelo bairro vão concentrar as atividades culturais e sociais. Ao todo, serão quatro edições de setembro a dezembro deste ano. O pontapé inicial é neste sábado (15).

A Praça João Gentil terá atrações do projeto Bom de Fortaleza, tambor de crioula Filhos de Mãe Maria – Devotos de São Benedito, a cantora Alice Joyce, a cantora e compositora Luh Lívia (da banda Mafalda Morfina) e a banda Salt, com show cover de Raul Seixas.

Serviços como emissão do cartão de estacionamento para idoso e deficiente para ETUFOR, distribuição de mudas, cadastro bilhete único, carteira de estudantes, passe livre idosos e deficientes, aferição de pressão e teste de glicemia também estão inclusos na programação.

Encontro

No domingo (16) a Avenida da Universidade será bloqueada para a recepção de expositores do Mercado Criativo, feira de economia criativa, moda design, brinquedos, artesanato, discos de vinil e quadrinhos. O objetivo é que a população possa ocupar melhor a cidade, principalmente aos finais de semana. A intervenção vai dos quarteirões entre a Rua Pe. Francisco Pinto à Av. 13 de Maio, que não será bloqueada, permitindo o fluxo normal de veículos.

No evento, passeios turísticos estão inclusos na programação. Além dos pontos de visitação, o percurso prevê paradas em pontos históricos e culturais do eixo Benfica-Centro, como o Museu de Arte da UFC, a Casa Amarela Eusélio Oliveira, a Faculdade de Economia da UFC, o Casarão do Instituto de Previdência do Município (IPM), as caixas d’água do Benfica, o Casarão dos Gondim, a Casa Juvenal Galeno e o Passeio Público.

Programação completa:

Palco Principal – Av da Universidade

8h – Aulão de Zumba

8h45 – Camerata de Violões – IFCE

9h30 – Coral do ICA

10h45 – Chorinho – Projeto Nosso Samba

11h45 – Esquete: Deus e Darwin na Terra do Céu

12h30 – Maracatu Rei Zumbi

Av. da Universidade

7h às 13h – Ciclofaixa de Lazer

8h às 12h – Espaço Mercado Criativo

8h30 às 12h Serviços ao cidadão:

Cartão de estacionamento para idoso e deficiente para ETUFOR, Distribuição de mudas, Cadastro Bilhete Único, Carteira de Estudantes, Passe livre idosos e Deficientes, dos Sistemas de compartilhamento da Prefeitura Municipal de Fortaleza, aferição de pressão e teste de glicemia

Rua Paulino Nogueira

8h – Concentração Ciclofaixa Cultural

8h – Visita Orientada à Reitoria da UFC

Corredores da Reitoria

8h – 12h Feira de Antiguidades

Jardins da Reitoria

8h às 12h – Brincarmóvel

9h às 14h – Espaço Seara da Ciência

10h às 12h – Projeto Palco Aberto

Espaço de Convivência da Reitoria

10h – Visita Orientada à Reitoria da UFC

Auditório da Reitoria

10h30 às 12h – Exibição do documentário “Padre Cícero – o FIlme” (2018)

14h às 15h30 – Exibição do Filme “Os Milagres de Juazeiro” (1975)

Museu de Arte da UFC – MAUC

10h30 – Visita guiada Museu de Arte da UFC

10h30 – Oficina de Isogravura e Colagem

14h – Visita guiada Museu de Arte da UFC

14h – Oficina Naif

Estacionamento MAUC

8h – Praça de Alimentação

8h – 13h Bazar Aberto

Ao lado da Rádio Universitária

9h – Oficina de Bordado Livre

Concha Acústica

17h – Big Band

17h50 – Coral da UFC e da Orquestra Sonial

18h20 – New Funk

18h40 – Renegados

20h – Rubber Soul Beatles – SP