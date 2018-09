Selecionados artistas para a CowParade Fortaleza

15:48 · 20.09.2018

Comissão julgadora da primeira edição da Cow Parade Fortaleza

Em sua primeira edição em Fortaleza, a Cow Parade contará com 55 artistas cearenses para decorar as vaquinhas que ficarão em espaços públicos da cidade. A lista inclui nomes como Mário Sanders, José Tarcisio, Juliana Araripe e Célio celestino (confira a lista completa no fim da mantéria). O comitê responsável pela seleção foi composto por representantes da rede de farmácias Extrafarma (patrocinadora oficial do evento), acadêmicos e profissionais do setor de cultura do Ceará.

Para esta primenra edição (e a 12ª nacional), foram inscritos mais de 250 projetos, todos analisados e selecionados em conjunto. “Escolher os artistas em meio a tantos trabalhos interessantes foi uma tarefa bastante difícil. Recebemos projetos de alta qualidade e escolhemos aqueles que, em nossa avaliação, melhor representam a criatividade e diversidade da arte cearense”, afirma Carlos Lacerda, gerente de marketing da Extrafarma e membro desse comitê.

Participaram também Catherine Duvignau, organizadora da CowParade Brasil; Patrícia Macedo, secretária de Relações Internacionais do Governo de Fortaleza; Paola Braga, secretária adjunta da Secretaria de Cultura de Fortaleza; Henry Campos, reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC); Neuma Figueiredo, diretora da CASACOR Ceará; e Luciana Aderaldo, coordenadora da Caixa Cultural Fortaleza.

"Além de promover a valorização de artistas locais, a CowParade aproxima as pessoas da arte e incentiva a cultura nas cidades por onde passa”, declara Lacerda. As vacas decoradas ficarão expostas nas ruas da capital cearense entre os dias 9 de novembro e 10 de dezembro.

Ao final do evento, será realizado o leilão das “vaquinhas”, e o valor arrecadado será doado para instituições beneficentes de Fortaleza. Na próxima semana, serão anunciadas as instituições escolhidas para receber as doações.

Sobre a Cow Parede

Considerada um dos maiores eventos de arte a céu aberto do mundo, a CowParade tem como objetivo democratizar a arte através da inclusão cultural. Artistas selecionados usam como suporte uma escultura em formato de vaca, feita em fibra de vidro e em tamanho natural, e têm seus resultados finais expostos em vias públicas

A CowParade surgiu em 1998, quando o suíço Pascal Knapp produziu diversas esculturas em formato de vaca e instalou-as pelas ruas de Zurique. Em 2000, os direitos das esculturas de Knapp foram comprados pelo americano Jerry Elbaum, que fundou a CowParade Holding Inc. Desde então, foram espalhadas mais de 5 mil dessas esculturas ao redor do mundo. Estima-se que 500 milhões de pessoas já conferiram as “vaquinhas” em passagem por 84 cidades de 36 países.

Lista de selecionados

Adriano Paz

Alessandro da Silva Miguel

Anastácia Ribeiro de Brito

Andréa Dall'olio

Antenor Lago Costa

Antonio Celio e Sousa Luz Filho

Antônio Cesar dos Santos Silva

Beatriz de Freitas Soares

Bruna Beserra

Carlos André (Cadeh)

Carlos Henrique Santos da Costa

Carlos jardel Souza Araújo

Célio Celestino

Charles Lessa

Cristiane Arruda

Daniel Vidal da Silva

Elinaudo Barbosa

Emerson dos Santos

Fabiano Chaves

Fernando França

Francisco Carlos Campos Costa

Gabriel Silva

Gilvando Figueirêdo (Vando)

Ivna Lundgren

Jaime Chang

Jasmin do Vale Albuquerque

José Luiz Sousa de Oliveira

José Tarcísio

Juliana Araripe

Juliana Matos Rabelo

Lucíola Feijó Alexandre Paiva

Luiz Frere de Souza

Lidiane Araújo Mendes

Manoel Carlos Nogueira Braz

Marcos Campos

Mário Sanders

Mirela Albuquerque Brito

Sandra Montenegro de Holanda

Thiago Teles de Menezes

Thyago Cabral

Wesley da Silva Rocha

Weyne Vasconcelos

Wryel Carlos