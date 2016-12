Secult lança edital de R$ 1,2 milhão para programação carnavalesca no Estado

15:58 · 29.12.2016 / atualizado às 16:28

Com um orçamento de R$ 1,2 milhão, a Secretaria de Cultura do Ceará (Secult) lançou o Edital Carnaval do Ceará 2017 nesta quarta-feira (28). Podem participar e concorrer cidadãos e grupos, pessoas físicas e jurídicas sem fins lucrativos de todo o Ceará. As categorias do edital são: Programação Carnavalesca e Agremiação Carnavalesca (Maracatu, Escola de Samba, Bloco, Cordão e Afoxé). As inscrições iniciam no dia 28 de janeiro de 2017.

A Secult apoiará, ao todo, 56 projetos. O edital prevê:

1) 20 projetos de Programação Carnavalesca (com R$ 23.500 para cada um);

2) 36 projetos de Agremiações Carnavalescas (com diferentes valores, entre R$ 9 mil e R$ 27.500 para cada tipo de agremiação). Sendo eles:

- 12 maracatus;

- 10 escolas de samba

- 8 blocos

- 4 cordões

- 2 afoxés

O valor de R$ 1,2 milhão foi reajustado pela Secult em 5% em relação à edição anterior. Conforme prega a legislação estadual, 50% do recurso será direcionado para projetos no Interior do Estado.

A Secult deixará o edital disponível para conhecimento dos interessados durante 30 dias, que é uma exigência da lei do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC). Sendo assim, ele já está disponível ao público desde quarta-feira (28). As inscrições começam no dia 28 de janeiro de 2017 e terminam no dia 3 de fevereiro de 2017 e podem ser feitas na sede da Secult ou via Correios, com a entre da documentação exigida no edital.

