Ryan Gosling estrelará cinebiografia sobre Neil Armstrong, diz revista

07:40 · 30.12.2016 por Folhapress

O ator Ryan Gosling: após o aclamado "La La Land", mais uma parceria com o diretor Damien Chazelle. ( Foto: Divulgação )

O ator Ryan Gosling estrelará a cinebiografia "First Man", sobre o astronauta norte-americano Neil Armstrong, afirmou a revista "Variety".

O projeto terá roteiro de Josh Singer ("Spotlight") e direção de Damien Chazelle, com quem Gosling trabalhou em seu sucesso mais recente, o aclamado musical "La La Land: Cantando Estações", que liderou as apostas do Globo de Ouro, tendo sido indicado a sete categorias da premiação neste ano.

O filme será baseado na biografia "First Man: A Life Of Neil A. Armstrong", de James Hansen, e narrará a missão da Nasa para enviar um homem à lua, focando Armstrong entre os anos 1961 e 1969.

De acordo com a publicação, a produção será narrada em primeira pessoa e abordará os sacrifícios e os custos - tanto para o astronauta, quanto para os EUA - de uma das missões espaciais mais perigosas da história.

Chazelle teria embarcado no projeto em 2015, após ele ter sido prospectado à Warner tendo Clint Eastwood cotado para a direção e a produção.