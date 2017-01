09:38 · 12.01.2017

De pérolas da música brasileira, como ‘Sabiá’ (Chico Buarque/Tom Jobim), ‘Palhaço’ (Egberto Gismonti/ Geraldo Carneiro), ‘Água de beber’ (Tom Jobim/ Vinicius de Moraes), ‘Setembro’ (Ivan Lins/ Vitor Martins/Gilson Peranzzetta) e ‘Nanã’ (Moacir Santos/Mario Telles) até medalhões do cenário jazzístico internacional, como ‘Birdland’ (Joe Zawinul), ‘So May It Secretely Begin’ (Pat Metheny) e ‘March Majestic’ (Bob Mintzer), além de temas de autoria própria, como ‘Cordilheira’, ‘Moviola’, ‘Enquanto isso, chove...’ e ‘Apartheid blues’. É por esses caminhos sonoros que passeia o pianista, compositor e arranjador Ricardo Bacelar em "Concerto para Moviola", que será apresentado no dia 21 de janeiro, às 19h30, no Cineteatro São Luiz.

Baseado em pesquisas feitas por Ricardo sobre teclados analógicos dos grupos de jazz dos anos 1970 e 1980, sobre a música brasileira e o uso do piano acústico, "Concerto para Moviola" estreou no tradicional Festival Jazz & Blues, em fevereiro de 2015, quando fez duas apresentações, uma em Guaramiranga e outra em Fortaleza. A segunda resultou no CD e DVD gravados ao vivo no Teatro Via Sul. “Tive o cuidado em escolher músicas de que eu gosto muito. Fiz um disco que eu gostaria de ouvir, que me agradasse e que agradasse a meus amigos, que gostam de boa música”, diz Ricardo.

Repercussão

De lá para cá, Bacelar coleciona conquistas dentro e fora do país. O disco foi lançado no Brasil e nos Estados Unidos, obtendo boas críticas em grandes jornais brasileiros e na mídia especializada de jazz dos EUA. "Concerto para Moviola" chegou no número 54 das rádios americanas de jazz nos EUA e desde meados de agosto ocupa a lista dos 100 artistas mais executados nas rádios do segmento jazz, segundo o chart da Jazz Week. O disco recebeu elogios de importantes críticos americanos, como Jonh Nobel, Chris Spector, Edward Blanco e Ron Winstock, citado em importantes veículos de jazz, como Jazz Blues Report, All About Jazz, Midwest Record e Jazz Weekly, com críticas, também em sites europeus.

Este é o segundo trabalho solo de Ricardo Bacelar. O primeiro, "In natura", foi lançado em 2001 e teve as participações especiais de Belchior, Frejat, Waldonys, Kátia Freitas e do Hanoi-Hanoi, grupo do qual Ricardo foi integrante e que fez muito sucesso com ‘Totalmente demais’ (Tavinho Paes/ Arnaldo Brandão/Robério Rafael), em 1986.

Em "Concerto para Moviola", Ricardo Bacelar (piano acústico e teclados) conta com alguns dos músicos mais respeitados da cena cearense. São eles: Ronaldo Pessoa (guitarra), co-produtor do CD/DVD, Luizinho Duarte (bateria), Miquéias dos Santos (contrabaixo), Marcus Vinicius Cardoso (violino), Maria Helena Lage (teclados e percussão), Hoto Júnior (percussão) e Bob Mesquita (sax soprano, sax tenor e flauta). Gabriel Lage assina a direção e a edição do DVD, que aproxima o espectador ao criar um clima intimista, privilegiando cada músico em cena.

Streaming

Além das mídias convencionais em CD e DVD, "Concerto para Moviola" também está disponível em todas as lojas virtuais e serviços de streaming, como iTunes, Spotify, Deezer, Google Play, Apple Music e Rdio.

SERVIÇO

Show Concerto para Moviola, de Ricardo Bacelar - Dia 21 de janeiro de 2017, às 19h30, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro - Fortaleza). Capacidade: 1.070 lugares. Ingressos: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia). Vendas na bilheteria do Cineteatro São Luiz e no site Ingresso rápido. Informações: (85)3231-9461.