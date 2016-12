Revista Turma da Mônica Jovem estreia nova fase a partir de hoje

10:57 · 30.12.2016 / atualizado às 10:58

A edição número 1 da nova fase da Revista Turma da Mônica Jovem: avanços editoriais visando acompanhar uma nova geração de leitores. ( Foto: Divulgação )

Após sua icônica centésima edição e visando prestigiar uma nova geração de leitores, a revista mensal Turma da Mônica Jovem chega às bancas de todo o Brasil nesta sexta-feira (30) com novidades: uma nova identidade visual, que inclui reestilização do logo, reposicionamento dos elementos fixos da capa – como os selos e a clássica assinatura de Maurício de Sousa – e mudanças nas capas internas, que passam a ter um outro tratamento no traço e na cor.

Além disso, as histórias envolvendo Mônica, Cebola, Cascão, Magali e toda a turma do Limoeiro deverão receber novos conteúdos temáticos, ampliando a gama de assuntos tratados na publicação.

Tal mudança, no entanto, não afeta a cronologia das publicações anteriores e, na primeira edição, a história “...te amo pra sempre!” prossegue acompanhando de perto o relacionamento dos protagonistas Mônica e Cebola.

Confira as principais mudanças da nova edição da revista:

- Novo design da capa com os selos posicionados na parte inferior da revista e a assinatura de Maurício de Sousa no alto, à direita, reforçando o posicionamento de marca e chancela da produção dos estúdios MSP;

- Logotipo TMJ reestilizado;

- Capas internas contendo desenhos com tratamento em lápis e na cor CYAN;

- Galeria de imagens com esboços das artes da edição na última página, onde até então havia instruções sobre a direção de leitura da revista;

- Novo layout das páginas frequentes em todas as edições como: índice, folha de rosto, Fala Maurício e expediente.

Mais informações

Novas edições da Revista Turma da Mônica Jovem. A partir de hoje (30), nas bancas de todo o país. 132 páginas. R$ 8, 50.