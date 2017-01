Raphael Evangelista lança seu primeiro single

14:27 · 25.01.2017

O músico mineiro planeja lançar seu primeiro disco solo em abril ( Foto: Kazuo Kajihara/Divulgação )

Na ponte aérea entre o Brasil e a França, o violoncelista Raphael Evangelista lança o primeiro single de seu álbum de estreia solo, intitulado "Orange & Noir". A música "Atempo", que foi lançada também em videoclipe, está disponível para download no site www.raphaelevangelista.tk

Mineiro, Raphael integra o elogiado Duo Finlândia (ao lado do argentino Mauricio Candussi, com cinco discos gravados) e agora se arrisca em carreira solo. Em "Atempo", o músico mostra que segue na seara da música instrumental, ao combinar a delicadeza do violoncelo às pulsações da música eletrônica.

Previsão

"Orange & Noir", na íntegra, deve sair no próximo mês de abril. O videoclipe (abaixo), produzido pelo fotógrafo Kazuo Kajihara, foi gravado no Brasil e mistura luzes intensas, ao concreto e à natureza no ambiente urbano, passando a ideia de se equilibrar entre várias "frequências, estilos e tempos. Por isso se chama 'Atempo'", adianta o material de divulgação.

O conceito do disco ("Laranja & Preto", na tradução em português) dialoga com o simbolismo das cores "laranja" (ação, sexualidade, agressividade) e "preta" (introspectiva, obscurecente). O músico alega que a ideia pretende evocar os altos e baixos da vida, as oscilações comuns à experiência humana.

Trajetória

Além do Duo Finlândia, Raphael Evangelista integrou também grupos como Dilei e Mara Hope. A diversidade da procedência dos músicos dos projetos em que se envolveu ajudou Raphael a circular bastante. Ele contabiliza passagens por mais de 17 países, entre a Europa, América Central e América do Sul; e 10 discos gravados nesse roteiro.

Para além de seus projetos oficiais, o músico mineiro já dividiu palco com artistas de vários portes, como as cantoras Pitty e Bárbara Eugênia; Hélio Flanders (Vanguart), Jair Naves e Pupillo (Nação Zumbi).