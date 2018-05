Rádios de jazz dos EUA destacam disco de Ricardo Bacelar

16:12 · 02.05.2018 / atualizado às 16:15

"Sebastiana", terceiro álbum solo do músico, compositor e arranjador cearense Ricardo Bacelar, entrou na lista de álbuns mais tocados nas rádios de jazz norte-americanas. A tabulação é do semanário eletrônico Jazz Week (www.jazzweek.com), que publicou sua lista mais recente na segunda-feira, 31.

Lançado em 23 de fevereiro, o novo disco de Ricardo Bacelar conquistou posições, rapidamente, ao longo de abril. O álbum passou a figurar na 49º posição, figurando na lista de 50 trabalhos mais executados nas estações especializadas em jazz.

Gravado no ano passado, nos estúdios Rebel 11 e The Hit Factory, de Miami (EUA), "Sebastiana" foi concebido como um projeto cosmopolita. Produzido por Cesar Lemos, veterano requisitado por medalhões da música latina nos EUA, o disco reuniu instrumentistas brasileiros, norte-americanos, cubanos, argentinos, venezuelanos, colombianos e peruanos.

A mistura de nacionalidades atendia a uma exigência do conceito do álbum: fazer uma releitura de músicas brasileiras, a partir de outros gêneros musicais latino-americanos. Fazendo a ponte entre um universo musical e outro, está o jazz, estilo ao qual Bacelar se dedica com mais frequência em sua carreira solo.

Antes de "Sebastiana", Ricardo Bacelar lançou "In natura" (2001), gravado em estúdio, e "Concerto para Moviola" (2015), registro ao vivo de uma performance no Festival Jazz & Blues, em Guaramiranga (CE).