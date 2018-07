Projeto Rivera (CE) lança clipe gravado em São Paulo

14:52 · 16.07.2018

O músico capixaba Léo Ramos é um dos atores do novo clipe do Projeto Rivera

A banda cearense Projeto Rivera lança o videoclipe da música "Varanda". Gravado em São Paulo, o vídeo está disponível no You Tube e faz parte do repertório do último disco dos cearenses, "Eu vejo você".

Léo Ramos, do Supercombo (ES), faz participação especial no clipe. O músico assina a produção de "Eu vejo você", em parceria com o Rivera. Além dele, a cantora Isa Salles (Scatolove) também participa.

São Paulo

Dirigido por André Loureiro, o vídeo se passa em pontos conhecidos da capital paulista: Viaduto do Chá, Parque da Aclimação e Avenida Paulista.

"Varanda" faz parte das faixas do álbum "Eu vejo você". Sucessor de "Eu vim te trazer o sol" (2015), o disco foi produzido quando o Projeto Rivera foi orientado pelo produtor Léo Ramos, durante o Laboratório de Música da Escola Porto Iracema das Artes.

Confira o clipe: