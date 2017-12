Projeto Férias no Dragão terá pré-carnaval e shows de Karina Buhr e Ave Sangria

09:58 · 20.12.2017 / atualizado às 10:44 por Roberta Souza

O ano ainda nem virou, mas para quem é folião já é carnaval. Ensaios de blocos e maracatus pela cidade e algumas apresentações já fechadas para 2018 marcam um calendário festivo, que tem no Dragão do Mar casa certa. A programação de férias do equipamento está quase fechada e o Diário do Nordeste adianta algumas dessas atrações em primeira mão, a exemplo dos músicos pernambucanos do Ave Sangria, com apresentação marcada para o dia 6 de janeiro, e de Karina Buhr, no dia 20, ao lado de Larissa Luz (BA), Lucas Estrela (PA), Daniel Peixoto (CE), Mitú (Colômbia) e DJs do projeto Viva La Pachanga (CE) em uma versão do Festival Rec-Beat.

O esquenta dos blocos de pré-carnaval como Chão da Praça e Iracema Bode Beat também está programado para a primeira semana do ano. O primeiro se apresenta no dia 4, às 19h, no Espaço Rogaciano Leite Filho. E o segundo no dia 7, na mesma hora e local, ambos gratuitamente. As apresentações oficiais também já estão confirmadas.

Nesta edição, o bloco Chão da Praça vai homenagear Fausto Nilo, destacando as composições do artista nos dias 25/01, 01/02 e 08/02, às 19h, na Praça Verde. Já o Iracema Bode Beat se apresenta nos dias 28/01, 04/02 e 11/02, às 18h, no mesmo local. O Rec-Beat Dragão, que também integra a programação de pré-carnaval do equipamento, terá início às 17h do dia 20/01, na Praça Verde, e também será gratuito.

Shows gratuitos acontecem no Anfiteatro

Para marcar a abertura das férias, o conjunto musical de rock psicodélico pernambucano dos anos 1970, Ave Sangria, une-se a banda Trovador Eletrônico (Sobral-CE) e a Abidoral Jamacaru (Crato-CE) em apresentação gratuita, às 19h, mas com retirada de ingressos duas horas antes do início do show, na bilheteria do Dragão do Mar, no dia 6 de janeiro. Os shows acontecerão no Anfiteatro do Dragão, com classificação indicativa de 18 anos.

Janeiro também será de lançamentos musicais de artistas cearenses. No dia 11, a banda Astronauta Marinho lança disco novo, "Perspecta", e Jonnata Doll lança o vinil “Jonnata doll e os Garotos Solventes", no Anfiteatro, às 19h, com o mesmo esquema de retirada de ingressos duas horas antes.

Colorida (Sobral) e Daniel Medina, Chico Muçambê (Sobral) e Renegados, Camila Marieta e Casa de Velhos, C Magrão (Sobral), Isabel Gueixa e Erivan Produtos do Morro também apresentam seus novos discos e/ou singles entre os dias 12 e 19 de janeiro, no mesmo local.

Entre uma festa e outra, as férias do Dragão também contarão com a mostra Restrospectativa de Cinema (antiga Mostra Retrospectiva/Expectativa) e com sextas de humor, no Teatro do Dragão, com os principais comediantes cearenses.

Confira abaixo serviço completo:

Esquenta Bloco Chão da Praça - com Os Transacionais

Dia 4/01, às 19h, no Espaço Rogaciano Leite Filho. Gratuito.

Esquenta Bloco Iracema Bode Beat

Dia 7/01, às 19h, no Espaço Rogaciano Leite Filho. Gratuito.

Rec-Beat Dragão

Com Karina Buhr (PE), Larissa Luz (BA), Lucas Estrela (PA), Daniel Peixoto (CE), Mitú (Colômbia) e DJs do projeto Viva La Pachanga (CE)

Dia 20/01, às 17h, na Praça Verde. Gratuito.

Bloco Chão da Praça 2018 - com Os Transacionais e convidados

Nesta edição, o bloco vai homenagear Fausto Nilo, destacando as composições do artista

Dias 25/01, 01/02 e 08/02, às 19h, na Praça Verde. Gratuito.

Bloco Iracema Bode Beat

Dias 28/01, 04/02 e 11/02, às 18h, na Praça Verde. Gratuito.

Colorida (Sobral) + Daniel Medina - Lançamento do disco “Evoé” + Vitoriano - Lançamento do disco “Para manter a loucura estável”

Dia 12/01, às 19h, no Anfiteatro. Classificação etária: 18 anos

Gratuito com retirada de ingressos duas horas antes do início do show, na bilheteria do Dragão do Mar.

Chico Muçambê (Sobral) + Renegados - Lançamento do disco “Pra se sentir vivo”

Dia 13/01, às 19h, no Anfiteatro. Classificação etária: 18 anos

Gratuito com retirada de ingressos duas horas antes do início do show, na bilheteria do Dragão do Mar.

Camila Marieta - Lançamento do EP “Tropeço no meio fio” + Casa de Velho - Lançamento do single

Dia 18/01, às 19h, no Anfiteatro. Classificação etária: 18 anos

Gratuito com retirada de ingressos duas horas antes do início do show, na bilheteria do Dragão do Mar.

C Magrão (Sobral) + Isabel Gueixa - Lançamento do single “Tá tudo errado” + Erivan Produtos do Morro - Lançamento do disco “Dj respeita januário”

Dia 19/01, às 19h, no Anfiteatro. Classificação etária: 18 anos

Gratuito com retirada de ingressos duas horas antes do início do show, na bilheteria do Dragão do Mar.

[Sexta do Humor] Só no Improviso, da Companhia de Humor 4 & meio

Dia 5, às 22h, Teatro Dragão do Mar. Ingressos: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia). 10 anos.

[Sexta do Humor] Stand-up Comedy com Lc Galetto e Vagner Ancelmo. Espetáculo 'Altas Comédias'.

Dia 12, às 22h, Teatro Dragão do Mar. Ingressos: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia). 10 anos.

[Sexta do Humor] Luana do Crato e Mastrogilda. Espetáculo 'Eternas Marmotas'.

Dia 19, às 22h, Teatro Dragão do Mar. Ingressos: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia). 10 anos.

[Sexta do Humor] Stand-up Comedy com Moisés Loureiro e convidado. Espetáculo 'Se soubesse... tinha nem vindo'

Dia 26, às 22h, Teatro Dragão do Mar. Ingressos: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia). 10 anos.

Espetáculo '233 – A, 720 Kahlos', da CIA VATÁ (Solo da intérprete e criadora Valéria Pinheiro)

Dias 18, 19, 20 e 21/01, às 21h, no Teatro Dragão do Mar. Ingressos: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia). 12 anos.