Projeto “É NóiZ Perifa” seleciona artistas do Grande Bom Jardim

11:20 · 21.01.2017

Para concorrer, é necessário que as propostas artísticas já estejam em andamento ( reprodução/facebook )

Estão abertas as inscrições, até o dia 15 de fevereiro, de propostas artísticas e culturais para o projeto “É Noiz Perifa – Ações de Difusão e Criação”. Voltado para os moradores dos bairros do Grande Bom Jardim (Bom Jardim, Canindezinho, Granja Lisboa, Granja Portugal e Siqueira), o projeto selecionará propostas, já em processo de construção, no campo do Audiovisual (02), da Dança (02), Música (02), Teatro (02) e Circo (02). As inscrições devem ser realizadas pelo site do Mapa Cultural do Ceará, por meio deste link.

Os artistas selecionados passarão por rodas de conversas, encontros criativos, intercâmbios culturais, aprimoramentos técnico-artísticos e ensaios itinerantes, momentos que fazem parte do percurso formativo “Rotas Livres de Criação” possibilitando vivências para cada linguagem. Os selecionados contarão também com a “Arena Dragão”, um momento de culminância e espaço de difusão cultural que apresentará os espetáculos trabalhados na primeira fase do projeto, além de shows, feira, exposição e exibição de filmes.

INSCRIÇÕES

Para concorrer, é necessário que as propostas artísticas já estejam em andamento. Podem se inscrever pessoas jurídicas e físicas, estas com idade mínima de 16 anos, ou grupos/coletivos, desde que haja um responsável maior de 18 anos pelo ato da inscrição. Pelo menos um dos integrantes dos grupos/coletivos deverá ser residente em um dos bairros do Grande Bom Jardim.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente de forma online. O Centro Cultural Bom Jardim (CCBJ) disponibilizará computadores com acesso à internet para que proponentes possam realizar sua inscrição, tendo o auxílio dos produtores de cada linguagem artística. Para ter acesso ao formulário on-line de inscrições, os/as proponentes deverão realizar um cadastro na plataforma Mapa Cultural do Ceará preenchendo todas as informações referentes ao perfil ou ao perfil do grupo.

Mais informações sobre como realizar sua inscrição, as etapas de avaliação das propostas artísticas, assim como o cronograma de execução de todo o projeto acesse o Regulamento por meio do link.