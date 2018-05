Projeto de musicoterapia para crianças com deficiência recebe inscrições até terça-feira (8)

09:37 · 07.05.2018

Inclusão e a iniciação musical de pessoas com deficiência é o objetivo do projeto de extensão Ensino Coletivo de Instrumentos Musicais Sinfonia BR, do Curso de Música da UFC. Com inscrições abertas até esta terça-feira (8), ele acolhe crianças e adolescentes de 10 a 17 anos com autismo, síndrome de Down, cadeirantes, deficiência visual, microcefalia e deficiência intelectual.

20 vagas para musicoterapia e iniciação musical. As inscrições devem ser feitas via O projeto está ofertandopara musicoterapia e iniciação musical. As inscrições devem ser feitas via formulário eletrônico e as entrevistas para selecionar os participantes ocorrerão nos dias 10 e 11 de maio.

Na ocasião, os responsáveis deverão levar, em envelope lacrado, toda a documentação solicitada: termo de consentimento livre e esclarecido termo de compromisso aos pais e responsáveis ; cópia de RG e CPF (pode ser dos pais); cópia de certidão de nascimento; cópia de histórico escolar; laudo e diagnóstico médico. O resultado da seleção será divulgado no dia 11 de maio. As aulas estão marcadas para começar no dia 18 deste mês.

As aulas serão gratuitas, abertas à comunidade interna e externa da Universidade, e ocorrerão às quintas-feiras, das 13h às 15h, no bloco 953 do prédio da Pós-Graduação em Matemática, no Campus do Pici Prof. Prisco Bezerra (Av. Humberto Monte, s/n).

O projeto Sinfonia BR é coordenado pela Profª. Liu Man Ying, do Curso de Música da UFC, e conta com a colaboração do musicoterapeuta Luiz Carlos Belizário, estudante do Curso de Música e bolsista da Pró-Reitoria de Extensão da UFC.