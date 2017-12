Prêmio ABC de Cinematografia está com inscrições abertas

15:34 · 18.12.2017 / atualizado às 16:27

Os realizadores inscritos deverão fazer o "upload" de seus trabalhos entre os dias 10 de janeiro e 5 de março de 2018 - Foto: GOVBA

As inscrições para o Prêmio ABC 2018 de cinematografia estão abertas. O concurso, promovido pela Associação Brasileira de Cinematografia (ABC), contempla realizadores do meio audiovisual nacional e disponibiliza o formulário de inscrição através do site abcine.org.br

Os realizadores inscritos deverão fazer o "upload" de seus trabalhos entre os dias 10 de janeiro e 5 de março de 2018, conforme o regulamento.

O prêmio se divide entre as seguintes categorias: melhor direção de fotografia para longa-metragem, som para longa-metragem, direção de arte para longa-metragem, montagem para longa-metragem, direção de fotografia para documentário em longa-metragem, direção de fotografia para curta-metragem, direção de fotografia para filme publicitário, direção de fotografia para série de TV e direção de fotografia para filme estudantil.

Cada longa-metragem inscrito já passa a concorrer, automaticamente, em quatro categorias (fotografia, arte, som e montagem). No caso dos filmes estudantis, as instituições de ensino audiovisual devem validar as inscrições, através de carta confirmando as indicações.

Regulamento

O regulamento pode ser acessado através do site da ABC.

A cerimônia de premiação ocorrerá no dia 12 de maio de 2018, na Cinemateca Brasileira, encerrando a programação da Semana ABC. Criada há 17 anos, a Associação Brasileira de Cinematografia reúne profissionais do audiovisual brasileiro, em especial diretores de fotografia.

A entidade reúne mais de 300 associados e realiza, além do Prêmio ABC e da Semana ABC, iniciativas como a Sessão ABC e o Informe ABC (boletim eletrônico compartilhado entre mais de dois mil nomes da área audiovisual).