Prefeitura abre consulta pública para o edital do 69º Salão de Abril

16:02 · 22.12.2017 / atualizado às 17:09

Nesta sexta-feira (22), a Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Secultfor) disponibiliza para Consulta Pública o Edital do 69º Salão de Abril, com realização programada para abril de 2018.

Podem participar do processo consultivo quaisquer interessados, seja pessoa física ou jurídica. As sugestões devem ser apresentadas por carta, ofício ou similar no setor de Protocolo da Secultfor (Rua Pereira Filgueiras, nº 4 – Centro) ou pelo e-mail: salaodeabril2018@gmail.com. Interessados têm até o dia 21 de Janeiro de 2018 para protocolar sugestões. O atendimento presencial será realizado em horário comercial.

O edital pode ser acessado neste link ou no Canal da Cultura do portal da Prefeitura de Fortaleza.

Formato

O Edital do 69º Salão de Abril selecionará 30 trabalhos para integrar a programação da mostra, premiando todos os selecionados, em um valor total de R$ 190 mil, sendo R$ 15 mil para os quatro primeiros colocados e R$ 5 mil para os demais. Em 2018, o Salão de Abril terá temática livre, sendo realizado na Casa Barão de Camocim (Rua General Sampaio, 1632, Centro, Fortaleza – CE).

Exposição Scap apresenta Scap

Nesta sexta-feira (22/12), ocorrerá, em consonância com o lançamento do Edital, a abertura da exposição "Scap apresenta Scap", no Centro Cultural Belchior. Com 34 obras de artistas da Sociedade Cearense de Artes Plásticas (Scap), precursora do Salão de Abril, a mostra tem curadoria do artista plástico Carlos Macêdo. Entre os artistas contemplados na exposição, estão: Sérvulo Esmeraldo, Antônio Bandeira, Mario Barata, Raimundo Cela, Barrica, Nice Firmeza, Estrigas, Zenon Barreto, Aldemir Martins, entre outros. O acervo foi cedido pela empresa Urbi Engenharia Ambiental.

A exposição ficará aberta ao público a partir de sábado (23/12) e segue até o dia 22 de janeiro no Centro Cultural Belchior.