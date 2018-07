Praia de Iracema tem programação de férias integrada

11:33 · 11.07.2018 / atualizado às 13:12

A banda Francisco, el hombre faz show na Praia de Iracema no próximo sábado (14) ( Divulgação )

Turista ou não, quem está em Fortaleza associa a Praia de Iracema automaticamente ao calçadão que dá acesso ao mar. Mas o bairro reserva outras riquezas que a ação "Férias na PI" tentará mostrar nesse mês de julho com uma programação diversa e integrada com bares, restaurantes, casas de show e moradores da localidade.

Promovidas pela Prefeitura de Fortaleza e pelo Instituto Iracema, as atividades buscam atender a todos os públicos, valorizando a música e a economia criativa do bairro, com feiras às quartas e sábados.

A Praia do Lido/ Crush, próxima ao Aterrinho, contará com shows gratuitos, a partir das 15h, com bandas locais e nacionais. Apresentam-se nos dias 14/07, Francisco el Hombre (que também se apresenta em Sobral, na sexta 13, às 22h, às margens do Rio Acaraú e gratuitamente) e Casa do Velho, 21/07, Glue Trip e Dubaile e 28/07, Chico Chico (filho de Cássia Eller) e Luh Livia.

O objetivo, segundo o presidente do Instituto Iracema, Davi Gomes, é fazer com que as pessoas aproveitem uma programação diurna, portanto, os shows acontecerão durante o pôr-do-sol. O reforço na segurança, garante, já foi providenciado.

Entre os destaques noturnos com as casas de show da região, estão as atrações Fertinha, Two Folks, Os Transacionais, The Mob, os Muringa, Renegados, Cósmica, Samba Grupo Maravilha, Transvirada, Primeiramente Elas, Ritmo Retrô (Axé e Pagode Anos 90), Forró das Antigas com Iara Pâmela, e Segunda-Feira Mais Louca do Mundo.

E para quem não dispensa um show de humor, Rossicléa, Adamastor, Paçoca & Fubá, LC Galetto, Superedson & Ed Santos, Ery Soares, Alex Nogueira e outros humoristas mantém agenda às terças, quintas, sextas e sábados.

Confira a programação completa:

SHOWS NA PRAIA

Local: Praia do Lido/Crush/Aterrinho

Horário: a partir das 15h

Data: 14/07

Atrações: DJ, Francisco, el Hombre e Casa de Velho

Data: 21/07

Atrações: DJ, Glue Trip e Dubaile

Data: 28/07

Atrações: DJ, Chico Chico e Luh Livia

PONTE VELHA

Data: 29/07

15h - Tertúlia Black

16h30 - Desfile Iury Costa

17h - Tertúlia Black Vândala

SÁBADO FEIRA

Data: 14.07

Local: Rua Padre Justino

- Arraia dos Amigos

QUARTA IRACEMA

Data: 11/07 - MOTO ENCONTRO IRACEMA

Local: Largo dos Tremembés

Horário: 18h

- Feira Criativa

- Feira Gastronômica

- Concessionárias

- Banda: Cabeça de Pedra - Rammon Ceifadores MC

Data: 18/07 – NOITE AFRO / MANDELA DAY

Local: Estoril

Horário: 18h

- Feira Criativa

- Feira Gastronômica

LARGO DOS BICHINHOS

Local: Largo do Tremembés

Inicio: 18h

FORRÓ NA PRAIA

Data: 25/07

Local: Estoril

Horário: 17h

19h - Aline & Joyce

DANÇAS URBANAS

Local: Largo dos Tremembés

Inicio: 18h

CASA DA CULTURAL DIGITAL

Data: 16 a 22/07

Local: R. dos Pacajús - Praia de Iracema

Horário: 9h às 20h

DOMINGO EM FAMILIA

Data: 29/07

- Capoeira

- Teatro Infantil

- Oficina de dança

- Brinquedos Infantis

- Pintura de rosto

- Corredor esportivo