Praça do Rock é destaque no Dragão do Mar

14:44 · 21.09.2018 / atualizado às 14:54

Assim como no último EP, "1/4", Caike Falcão entrou em estudio pra registrar tudo ao vivo

Tudo pronto para mais um Praça do Rock no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC). Neste sábado (22), às 18h, o projeto reúne os shows de Caike Falcão, Crashkilll e Oráculo. A atividade é gratuita e acontece no palco localizado no Espaço Rogaciano leite. A atividade é gratuita.

Divulgando e reunindo diferentes estilo do rock esta edição conta com o lançamento de single. Caike Falcão apresenta a faixa "Insônia", canção que aborda temas como ansiedade, violência e relações liquidas baseado na ideia do pensador polonês Zygmunt Bauman (1925-2017).